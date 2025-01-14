台南首度表揚15位資深陣頭教練　獲獎人桃李滿天下更有百歲人瑞

▲台南市長黃偉哲出席頒獎資深教練，表揚在各自專長領域中，秉持傳承與創新的精神，指導並帶領陣頭發展，為地方文化注入生命力。（圖／記者林東良翻攝，下同）





記者林東良／台南報導

台南市政府為推廣陣頭文化傳承，2024年訂定《台南市政府文化局表揚資深陣頭傳承者作業要點》，受理民眾提報長期投入陣頭之文化傳承者，本次共受理22位報名，經審查結果共15位陣頭教練通過審查。

2025年頒獎典禮，由市長黃偉哲出席頒獎，這些教練在各自專長領域中，秉持傳承與創新的精神，指導並帶領陣頭發展，為地方文化注入生命力。

市長黃偉哲表示，本次通過的15位資深陣頭教練，皆長期耕耘於陣頭文化薪傳工作，橫跨宋江陣、金獅陣、白鶴陣、太平清歌、牛犁歌陣、天子門生、跳鼓陣等，種類之多元，突顯台南市豐富多元的宗教文化。於台南市乃至全台灣的宗教廟宇活動中，皆能尋得陣頭教練們辛勤指導的身影，教練不僅是技藝的傳承者，也是文化的守護者，透過他們的努力，使得台南的陣頭文化得以保存與發揚光大。

文化局代理局長林韋旭說明，授獎名單內包含3位去年辭世的教練：王榮茂教練曾任永吉吉安宮太平歌陣指導老師，協助其復陣並採譜記錄所有曲目；郭耀麒教練曾於大竹林、本淵寮、大寮、南勢、仁德、大甲、朝興武館等地指導陣頭武術陣法，參加西港香科逾二十科；郭武驥教練為麻豆巷口集英社團長暨指導老師，參加麻豆香科逾十數科。三位教練作育英才無數，對於陣頭文化傳承功不可沒。

另外12位通過審查的資深教練，皆大有來頭，何國昭教練今年高齡102歲，為宋江陣及白鶴陣教練，有「建興師」之美名，徒子徒孫滿天下；黃阿彬、王鬧允及張明春教練深耕牛犁歌陣，長期投入文化傳承工作；陳憲明教練成立全國首支女子跳鼓陣，帶領陣頭走向職業化陣頭形式；郭榮泰、黃秋蘭及黃玉惠教練，薪傳天子門生陣，培育天子門生新生代；謝志忠、程瑞進及鄭福利教練耕耘宋江陣，對宋江陣傳承貢獻良多；黃煌彥教練扎根金獅陣，於金獅陣承繼奉獻卓著。

文資處表示，歡迎民眾參與陣頭文化的學習與傳承，無論是參加陣頭活動還是推薦優秀的教練，都是對文化傳承的支持，欲推薦於台南市傳承陣頭文化之教練，請至台南市文資處官網下載推薦事實表，於每年3月底前送文資處審核。透過大家的共同努力，能使陣頭文化代代相傳，延續台南的璀璨文化。