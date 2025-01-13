鄰居家燒成廢墟　洛杉磯居民靠「1根水管」保住家園

65-year-old #JohnCarr defied evacuation orders in Los Angeles to save the home passed down to him by his parents.



The #PacificPalisades resident fought the fire that ripped through his neighbourhood in an attempt to save the lasting memories of his mother and father. pic.twitter.com/R2iLyrvCWc — Dolly van den Berg (@dendolly1) January 11, 2025

記者詹雅婷／綜合報導

美國洛杉磯野火災情嚴重，部分居民與大火搏鬥命喪家園，至今已24人罹難。不過就在災情嚴重的高級住宅區「太平洋帕利塞德」（Pacific Palisades），65歲居民卡爾（John Carr）不顧疏散令留守家園，靠著一根花園水管，成功保住父母留給他的家，與社區鄰居被燒毀的住處形成對比。

路透、每日郵報等報導，卡爾從小到大都住在太平洋帕利塞德社區，房子是他的父母1960年代時建造，在這次野火災情爆發之後，他家被列入撤離令範圍內，火勢也開始蔓延到他家的後花園。但卡爾無視撤離令，堅決守在家園，拿起花園水管滅火，徹夜未眠阻擋烈焰朝他家前進，試著挽救充滿回憶的家。

▲洛杉磯多個建築物遭野火燒毀。（示意圖／達志影像／美聯社）

卡爾稱，他自認要盡最大努力挽救家園，因為生命中有些東西值得奮鬥，且若失去這棟房子，很難再蓋一棟新屋。他做出的這個決定成功保住父母傳承下來的房子，家中庭院池塘毫髮無傷，成為整個社區僅有的幾處未受波及的民宅之一。

卡爾話鋒一轉提到，當火燒過來的時候，完全沒看到任何一輛消防車前來救火，附近的房子全被燒毀，但一開始其實都只是一些小火花，火勢小，如果當初有幾名消防人員過來留意情況，就能挽救更多住宅。

至於留守家園的決定到底是勇敢還是魯莽輕率，卡爾說，這要交給其他人來判定，「我做了我需要做的事，我做了我想做的事，我做了我認為我能做到的事」。