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周三冷氣團報到！連凍3天破10度　過年前再一波降溫

▲▼周三起另一波冷氣團南下，由北往南降溫。（圖／翻攝天氣職人-吳聖宇臉書）

▲周三起另一波冷氣團南下，台南以北到宜蘭一帶將有10度以下低溫發生的機會。（圖／翻攝天氣職人-吳聖宇臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

強烈冷氣團從今天白天起減弱，天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，周三起另一波冷氣團南下，由北往南降溫，預估周四、五影響最大，配合輻射冷卻作用，台南以北到宜蘭一帶將有10度以下低溫發生的機會，過年前可能再降溫，有待持續觀察。

吳聖宇今在臉書「天氣職人-吳聖宇」表示，今白天起這波強烈冷氣團減弱，台灣附近風向逐漸轉偏東風，加上環境水氣持續偏乾，白天將是陽光普照的天氣，北部、東北部及花蓮高溫19至20度，中南部及台東高溫21至24度。

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但吳聖宇提到，今晚到明天清晨受到輻射冷卻影響，各地空曠地區仍可能有6至8度低溫發生。明天白天溫度還會再上升，北部、東北部及花蓮白天高溫來到21至23度，中南部及台東高溫有機會比今天再上升1、2度，整體較溫暖。

不過他表示，到了下半天，隨著南方雲系北上，各地雲量將開始增多，明晚天氣逐漸變得不穩定，南方北上的雲層會逐漸變厚，水氣增多，全台各地可能都會開始有下點雨的機會，雨勢不大，但是提醒明天晚間要外出的朋友可能要記得攜帶雨具。

吳聖宇說，周三南方雲系水氣的影響最明顯，全台各地將是陰天有短暫陣雨，雨勢不大，不過普遍會有降雨機會。周四隨著南方水氣逐漸東移通過，遠離台灣附近，雨勢會顯著減緩，只剩下大台北、東半部及恆春半島地區，西半部將會恢復多雲有陽光的天氣。

溫度方面，吳聖宇指出，周三將再度受到新一波大陸冷氣團南下影響，又會由北往南陸續下降，預估周四、五冷氣團的影響最大，周末冷氣團會減弱，溫度逐漸回升。周四、周五配合輻射冷卻作用，台南以北到宜蘭一帶空曠地區又將有10度以下低溫發生的機會，台北站低溫預估在12至14度。

他表示，周六白天逐漸回溫，周日溫度再更為上升。展望下周天氣，目前來看應該會有一段冷空氣較弱的時間，預期下一次偏冷的時間可能要等到過年前（25日以後），不過時間還早，詳細的變化仍有待觀察。

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