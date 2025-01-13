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同事常放屁「實在太臭」怎麼辦？　過來人給建議：他會懂

上班族,OL,壓力大,不想上班,翻白眼。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO的同事時不時就會放屁，讓她有點困擾。（示意圖／記者李佳蓉攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

在同一間辦公室工作，如果同事發出什麼聲音、吃什麼味道很重的東西，難免會受到一點影響。近日就有網友發文透露，她有個同事時不時就會放屁，而且氣味很明顯，所以她就想知道，她該如何委婉說出自己的想法？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「如何告訴同事他放屁很臭」為標題發文，提到她跟同事坐在附近，對方或許是腸胃不太好，所以一整天下來，總會放屁3、4次，讓她被屁味襲擊。

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原PO透露，同事的屁味真的很臭，她實在受到不小的影響，然而，她也不想總戴著口罩，因此想知道她該如何委婉說出自己的想法？她也補充，兩人就是上班偶爾會閒聊，但下班不會聯絡的關係。

上班,想睡覺,失眠,愛睏。（圖／記者李佳蓉攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「可能可以學我公司闆娘，大聲公面有難色：怎麼空間有大蒜味！哪來的臭酸味」、「在他放屁之後，假裝接電話說：喂～我這裡太臭了 ，聽不到你說話」、「買空氣清新噴霧，他一放屁你就噴」、「好尷尬，我也常常上班偷放屁，但我是不覺得有臭味，好擔心同事被臭死」。

也有網友認真建議，「偷偷放打印出來的紙條在他桌上，委婉提醒他去看醫生」、「他應該也知道自己有放臭氣，但也無法控制。只能開窗，吹電扇，噴淡香氛，多做幾次這些動作，他會懂」。

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