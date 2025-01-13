上班脫口「直白4字」主管不悅！　過來人秒懂：後面要接其他句子

▲在職場上，不能說「我不知道」嗎？（示意圖／ETtoday資料照，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

在職場上，說什麼話會踩到主管、同事的地雷？近日有網友發文表示，她在工作時，如果碰到不清楚的事情，就會說「我不知道」，然而她卻留意到，主管和同事好像都不太喜歡聽到這句話，老實說不是比較乾脆嗎？貼文曝光後，引發討論。

這名網友在Dcard上，以「為什麼不能說『我不知道』」為標題發文拋問，為什麼在職場中，不可以說「我不知道」呢？她就是真的不清楚，才會這樣說，有誰是天生就什麼都會的嗎？大多還是靠後天學習吧？

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原PO會有這樣的疑問，是因為她留意到，主管和老鳥同事都不太喜歡聽新人說「我不知道」，可是她認為，與其假裝明白，直接老實說的話，不是比較乾脆嗎？

貼文曝光後，有網友指出關鍵，「回答『不知道』其實不是問題，有問題的是，你也沒讓人感覺到你打算去『知道』的這件事」、「你可以說我不知道，但後面要接上其他讓你變成知道的句子，而不是讓別人覺得你是被動的兩手一攤」、「新人階段說我不知道還可以理解，但後面要接一句：這個在哪裡查？這個該怎麼做比較好？這個我問誰比較好」。

也有網友表示，「我剛入職時也是有聽說公司的人不喜歡聽到『不知道』三個字，從那次之後，每次我不知道的事，我都會說我先詢問一下，等等回覆您，或者這個是哪位同事處理的，問他會比較清楚」、「我覺得新人不知道很正常，一堆老鳥要新人通靈的才誇張」、「但我主管現在都會說『不知道就說不知道』可能受夠大家害怕被唸的亂回答」。話題引發討論。

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