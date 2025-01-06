明明沒加班費！同事卻裝忙「晚2小時」才走　她聽老闆1句話傻眼了

▲同事都會裝忙，刻意加班。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

工作完成後，會準時下班，還是會想辦法加班一下再離開公司？近日有網友發文表示，每次下班時間一到，同事都會繼續裝忙，她則因為早已完成工作，所以都會準時離開，豈料沒多久後，老闆卻提醒她要注意時間，之前有個員工就是因為準時下班而被解僱，讓她很錯愕。貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「因為準時下班被解僱」為標題發文表示，即便下班時間到了，同事們也都不會離開，總會繼續坐在辦公室裝忙，刻意加班快2小時才離開公司；她則因為早早完成該做的工作，所以都會準時下班，然而卻被投以異樣眼光。

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隔沒多久後，老闆就提醒原PO要注意時間，之前有個員工就是因為準時下班而被解僱。對此，原PO實在不解，面試時明明已經談好上下班時間了，為何準時下班反而要被解僱？她也不解，公司明明就不會給加班費，同事卻為了表現出積極努力的一面，刻意放慢做事的速度，然後加班，這樣意義何在？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「事情做完當然下班，沒加班費還硬留你就檢舉，沒什麼好糾結的」、「沒有加班費到底硬留做什麼，就是做給老闆看的」、「我之前因為準時下班被主管約談，然後我跟主管說，如果你不滿意我，可以不要讓我過試用期」、「被解僱就被解僱囉，這種加班文化公司也待不久，剛好可以去申請失業補助」、「有夠爛的職場文化，快逃」。

勞動部先前指出，若要解僱一般勞工，必須要有法定事由。根據勞基法第11條，若不符合「歇業或轉讓時；虧損或業務緊縮時；不可抗力暫停工作在一個月以上時；業務性質變更，有減少勞工之必要，又無適當工作可供安置時；勞工對於所擔任之工作確不能勝任時」的狀況，雇主不得預告勞工終止勞動契約。

另根據勞基法第12條，若有「於訂立勞動契約時為虛偽意思表示，使雇主誤信而有受損害之虞者；對於雇主、雇主家屬、雇主代理人或其他共同工作之勞工，實施暴行或有重大侮辱之行為者；受有期徒刑以上刑之宣告確定，而未諭知緩刑或未准易科罰金者；違反勞動契約或工作規則，情節重大者；故意損耗機器、工具、原料、產品，或其他雇主所有物品，或故意洩漏雇主技術上、營業上之秘密，致雇主受有損害者；無正當理由繼續曠工三日，或一個月內曠工達六日者」的狀況，雇主可以不經預告終止契約。