整形名醫「自我結紮」還拍影片！驚人過程2萬人跪：練葵花寶典嗎

▲陳瑋農醫師自我結紮。（圖／翻攝臉書／整形外科 陳瑋農醫師）



記者柯振中／綜合報導

避孕的方式有很多種，其中結紮的成功率最高。整形外科醫師陳瑋農近日拍攝了影片，紀錄下「自我結紮」的過程，無論是局部麻醉、切除部分輸精管及縫合傷口，統統都自己來，驚人的影片讓超過2萬粉絲看呆。

陳瑋農8日在臉書上傳了影片，首先列出了結紮手術的10個步驟，分別是姿勢擺位、鋪單（無菌）、觸摸找輸精管、打局部麻醉、表皮切開，以及找到輸精管、兩端夾起來，輸精管部分切斷、輸精管綁起來，最終則是傷口縫合。

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陳瑋農列出步驟、詳細解說以後，便開口提醒粉絲，千萬不要模仿，這種事情在家做太過危險，還是要找合格的泌尿科醫師比較安全。

▲▼陳瑋農醫師自我結紮。（圖／翻攝臉書／整形外科 陳瑋農醫師）



在手術的過程中，陳瑋農提到，碰到輸精管時，會有一種很痠的感覺，「碰到輸精管超痠」，感覺相當奇怪。處理完輸精管，開始縫合工作時，陳瑋農不禁直言「縫自己的感覺很怪」，所幸最後順利完成，也讓他開心直喊「手術大成功！YA」。

驚人的影片至今吸引超過2.2萬人觀看，粉絲們對此傻眼直呼，「病歷–病患姓名：陳瑋農。主治醫師：陳瑋農。手術醫師：陳瑋農」、「有沒有考慮練葵花寶典」、「來朝聖啊～農哥勇氣嚇死人」、「全台灣最勇敢的男人」、「技術上或許不難，但心理層面，我願稱你為最強。」