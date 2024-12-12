結紮16年「47歲人妻又懷孕了」　壯碩老公說要生！全場吵翻

▲47歲原PO發現懷孕了。（示意圖／Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「怎麼有點年紀了才讓我抉擇？」一名人妻透露，16年前生下女兒後，就順便做了結紮手術，不料最近懷上二寶，但考慮年紀、有慢性病與腿傷，其實她知道並不適合再生一胎，但畢竟是個生命，「不留我真的不捨跟心痛。」文章曝光後，全場則嘆「別生來拖累大女兒啊～高齡了別找麻煩！」

一名女網友在《匿名公社》表示，今年47歲的她，發現生理期延遲了2個月，忐忑不安買了驗孕棒，「比中COVID-19還刺激...因為兩條線！」事實上，16年前生下女兒後，醫師有說不適合再生育，原PO就順便做了結紮手術，「輸卵管是剪斷不是綁的」，如今又懷上，「醫生說要檢查才能知道原因。」

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原PO苦惱直呼，老公目前53歲，沒有疾病且身體也壯碩，但她則是相反，有慢性病與心臟病，腿也曾受過傷，導致她爬樓梯非常吃力，因此無法想像未來如何照顧新生兒。

面對突如其來的新生命，原PO備感矛盾表示，「想要留住又怕造成孩子的負擔，不留我真的不捨跟心痛。」老公部分，反而認為是可以生當然好，並等待報告出來，「不行就看怎麼處理，至少得先保住我。」

最後，原PO也難過說道，這幾天半夜都會起來偷哭，隔天上班無精打采，「我沒有失去過任何一個小孩，怎麼有點年紀了才讓我抉擇？」

底下網友回應，「大女兒16歲很可能未能獨立就要扛父母，還要再扛一個幼兒的手足，其實對長女很不公平，想深一點遠一點還蠻可怕的」、「年紀大+心臟病=懷孕和生產風險增加」、「現實考量妳的身體無法負擔啊」、「47歲不要再生了，真的辛苦」、「高齡產婦很危險，而且已經沒有體力陪伴他了」、「生了的話，他正皮的時候你們都老了，怎麼教育？更何況妳的身體已不允」、「如果經濟條件允許，也有人幫忙帶就生，否則不要生」。