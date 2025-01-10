毀約生第6孩「老婆急結紮」！6寶爸借錢扛重擔　洗車功夫曝光

▲昔日5寶爸晉升成6寶爸又爆紅，今天為了躲避媒體，向上班的車行請假兩天。（圖／民眾提供）



記者游瓊華、白珈陽／台中報導

昔日因為無錢付女兒醫藥費用，在網路上賣嬰兒車引起關注的5寶爸江姓男子，曾有汽車美容業者提供工作機會卻放老闆鴿子遭撻伐。近日江男又成媒體焦點，原因是江男當初原說要結紮，卻毀約又生了第6名孩子，晉升為「6寶爸」，目前在一家中古車行工作。面對自己又受關注，江男向車行請假2天，老闆強調江男工作穩定、非常認真；另外，市議員江和樹也代為澄清，江男妻子在2022年生完第6胎後已經結紮。

▲車行的陳姓副店長認證，6寶爸的工作態度認真向上。（圖／民眾提供）



中古車行的陳姓副店長表示，因為看江男工作相當認真，所以拍下其洗車畫面上傳抖音，未料又爆紅，讓他覺得對江男不好意思，加上自己不擅長面對外界，因此向公司請假兩天。另也提到，江男因為車子、機車以及房租問題，曾向車行借款7、8萬，短短半年內也搬家3次，生活似乎仍不輕鬆，但也因為要養6個小孩，非常認真工作。

陳姓副店長提到，江男工作狀態相當穩定且認真向上，「即使霧面的車都可以處理清潔成亮面」，即便車行內的同仁也願意將自己的車交給江男處理。至於積欠車行的款項，陳姓副店長也提到，至今還有7、8萬元左右，會慢慢從薪資中扣除。

▲江姓男子因為同仁將他工作情況拍下po網，讓往事又被翻出引起關注。（圖／民眾提供）



江男2020年聖誕夜在網路PO文求售嬰兒車，為的是求籌措女兒醫藥費，後續被查出江男當時育有5子，且家境不佳，外界開始湧入善款，並有好心汽車美容業者、防水工程業者願意提供月薪約3萬元的工作機會，讓江有能力養家糊口。但後續江男被爆出僅在汽車美容店上班4天，卻多次放業者鴿子，令外界觀感不佳，之後江男不願再成為焦點，也逐漸婉拒社福團體等協助，努力扛起父親責任賺錢養家。