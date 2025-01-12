　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蒸魚、炒菜「加1神物」超好吃！苦主怕爆：牙咬到裂掉

▲▼ 破布子。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO直呼小時候被破布子攻擊過。（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

蒸魚料理中，常會拿破布子一起蒸煮提味。而一名網友透露，小時候不知道阿嬤在蒸蛋裡加入破布子，大咬一口傻眼了，「乳牙直接裂了一小塊」，就連叔叔也曾因為咬到破布子而牙齒裂掉。文章曝光後，一票苦主分享，「很陰險的食物，我也被攻擊過！」

一名男網友在Dcard表示，媽媽買了一款樹子蒸魚便當，他好奇嚐鮮，才發現是用破布子去蒸煮的魚片，更讓原PO感到貼心的是，店家已清除裡面的籽，讓他大讚「有體貼到顧客的牙口健康！非常得好！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO也印象深刻，讀國小時，阿嬤有煮一道蒸蛋，於是他大口一咬傻眼了，「沒想到裡面居然有破布子，乳牙直接裂了一小塊...還好只是乳牙。」

後來，原PO上高中聽聞叔叔也碰到相同慘案，「吃水蓮咬到破布子，當場牙齒裂開...還去看牙醫補牙花了不少錢。」

原PO苦笑表示，破布子鹹鹹甜甜的口感，不僅飄香又非常下飯，偏偏裡面籽非常硬，如果煮飯的人願意多做一步驟「煮破布子有去籽，肯定可以參加好人好事代表！」

底下也釣出不少苦主，「小時候蠻喜歡啃破布子的，但長大後也常常被攻擊」、「很陰險的食物，我也被攻擊過」、「小時候家裡還會弄破布子肉燥，那也是超好吃超下飯，但一樣會被攻擊」、「台南人！我媽超愛破布子煎蛋，但正常人都是去籽的破布子煎蛋，我媽很愛用未去籽的，後來煎著煎著，每個人被攻擊過，就不吃那道了，她後來看沒人吃很生氣，就再也不煎了」。

內行人也分享，「加醃冬瓜一起蒸魚超級讚」、「破布子蒸魚或拿來紅燒魚超好吃」、「蒸魚炒水蓮都好讚」、「拿來蒸魚超級美味的，炒地瓜葉也可以放一點，味道也不錯。小時候有幫過奶奶一起製作『樹子餅』，超級麻煩的工序」。

【延伸閱讀】

►外國男「挑戰吃辣失敗」耍賴不付錢！店家曝照片：厚臉皮獎頒給你

►不爽通勤上班！她「離職改1職業」只做3小時+周休3天　賺比以前多

►跨年一口氣爽休9天！公司大混亂　女同事回來上班「報應來了」

►本周「台人被騙走24.7億」　這兩天衝最高！詐騙關鍵字一次看

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
備品沒了「沐浴乳也要自己帶」！網搖頭：國旅消滅計畫
大咖歌后消失歌壇多年！夜市「賣燒酒雞」被拍
客抱怨「湯裡有衛生紙」！監視器拍下超扯加料畫面
比睡滿8小時重要！研究揭「1作息」可降低死亡率
饗饗復業首日人潮爆！晚餐訂位全滿

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

蒸魚、炒菜「加1神物」超好吃！苦主怕爆：牙咬到裂掉

比睡滿8小時重要！研究揭「1作息」可降低48%死亡率

婆婆還尪從小到大紅包錢！媳婦入帳120萬元狂讚：好過年了

12生肖周運勢排行曝！屬猴正偏財飆升　這類人桃花超旺

搭捷運「驚見1物可免費拿」　一票人超好奇！網曝原因：車廂吐翻了

明晨更冷「全台急凍剩6度」　周二高山可望追雪

「111釘孤枝」破15萬？醫用軟體計算打臉：現場僅約1.5萬人

本周「台人被騙走24.7億」　這兩天衝最高！詐騙關鍵字一次看

從健檢滿江紅到百場全馬壯舉　「蜘蛛人校長」堅持14年成勵志典範

香港聽障舞團「森林樂」跨越障礙　首度來台北表演《手舞觸動2》

【回到故鄉？】帶狗勾們上武嶺亭追雪還順便來首大合唱

黃聖依選擇離婚「不再受他掌控」　楊子爆哭：我又不是找不著更好的！

鬼鬼懷孕生女「3年前就凍卵」　打針痛到叫出來…炎亞綸幫戳肚

雪橇犬們武嶺亭追雪大合唱　柯基同伴傻眼：偶怎麼在這

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

高雄小貨車闖紅燈連2撞！ 轉圈「天女散菜」畫面曝

海恩收行李全靠硬塞　成功關上超驚人!!

【早餐店烏龍】點吐司厚片→3層薄片：確定不是在整我？

111釘孤枝遊行 現場人潮畫面曝！

館長高喊「賴清德放人」！　自曝比賽受傷：手舉不起來

蒸魚、炒菜「加1神物」超好吃！苦主怕爆：牙咬到裂掉

比睡滿8小時重要！研究揭「1作息」可降低48%死亡率

婆婆還尪從小到大紅包錢！媳婦入帳120萬元狂讚：好過年了

12生肖周運勢排行曝！屬猴正偏財飆升　這類人桃花超旺

搭捷運「驚見1物可免費拿」　一票人超好奇！網曝原因：車廂吐翻了

明晨更冷「全台急凍剩6度」　周二高山可望追雪

「111釘孤枝」破15萬？醫用軟體計算打臉：現場僅約1.5萬人

本周「台人被騙走24.7億」　這兩天衝最高！詐騙關鍵字一次看

從健檢滿江紅到百場全馬壯舉　「蜘蛛人校長」堅持14年成勵志典範

香港聽障舞團「森林樂」跨越障礙　首度來台北表演《手舞觸動2》

台北市街頭火爆鬥毆！林森北路口「2打1」　他倒地遭安全帽尻頭

中國象棋再爆醜聞！杭州亞運金牌3大師遭終身禁賽　41人被懲處

在家沒有自己的房間　馬國男抱怨：沒能力就別多生孩子

低溫急凍被冷醒！醫揭棉被「三明治蓋法」　實測30分鐘超有感

印度校長變態懲罰　強迫百名女學生「當眾脫制服」！家長氣炸投訴

鍾佳濱排專報質疑小草妨害司法　黃國昌批「超級蠢」：全台笑柄

蒸魚、炒菜「加1神物」超好吃！苦主怕爆：牙咬到裂掉

紀曉君消失歌壇「夜市賣燒酒雞」！　霸氣喊：擺攤怎麼了嗎？

草屯鎮長補選超級星期天！盧秀燕力挺簡賜勝　批綠營對手巧取

翁突劇烈腰痛！竟是腹部「隱形炸彈」破裂　4族群是高風險

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

生活熱門新聞

恭喜！　4星座、4生肖2025偏財超旺

快訊／半個台灣有感　今晨規模4.9地震最大震度4級

釋昭慧喊「畫家兒蹭熱度」遭批　反擊：我本就不慈悲

小時候冬天超冷「阿嬤都會說1句話」！爆共鳴

外送茶妹爆哭「爸爸化療要5萬」　他1句話KO

快訊／今晨7.5℃！　最冷時刻要來了

她「離職改1職業」只做3小時+周休3天！賺比以前多

車格停車竟收繳費單+罰單！車主見原因傻眼

冷到沒完沒了！　下波強冷空氣時間曝

不是羽絨！年輕人「超愛1款外套」便宜又暖

外國男「挑戰吃辣失敗」耍賴不付錢！店家曝照片

阿北覺得「GG不乾淨」用漂白水擦拭！忍痛2天才就醫　

比睡滿8小時重要！研究揭「1作息」可降低死亡率

台灣人秒懂的「燙青菜密碼」！這菜被嫌沒資格

更多熱門

相關新聞

中國貨輪拖斷台灣海底電纜　綠委籲加快追查速度：用飛機去攔阻

中國貨輪拖斷台灣海底電纜　綠委籲加快追查速度：用飛機去攔阻

基隆外海的海底電纜近來遭漁船損壞，我方不排除有中國籍權宜輪船進行「非單純事故」。民進黨立委王定宇12日表示，據了解該船老舊，完全沒有商業活動，卻裝了兩套的船舶自動識別系統（AIS），會變換船隻名稱來掩蔽身分，且在台灣周邊用很奇怪的軌道航行，海巡署應該要增加空中的能量，低軌道衛星發展也要加快腳步，避免因中國這樣的攻擊失去資訊傳遞能力。

不是魚骨！他吃蒸魚超怕1暗器掀共鳴

不是魚骨！他吃蒸魚超怕1暗器掀共鳴

9天年假吃不停　美食轟炸當心吃出牙齒危機

9天年假吃不停　美食轟炸當心吃出牙齒危機

約旦河西岸槍手開車衝村莊　釀3死7傷

約旦河西岸槍手開車衝村莊　釀3死7傷

點餐不會用QRcode！2男被催拿鍋蓋衝進櫃台揍店員

點餐不會用QRcode！2男被催拿鍋蓋衝進櫃台揍店員

關鍵字：

破布子攻擊牙齒蒸魚

讀者迴響

熱門新聞

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

加州野火狂燒沒水救！原因恐在這對夫婦

他38歲身價破億　點名抱緊4檔ETF

他性侵乳牛遭踢死「還戴著保險套」

2000元刮刮樂突一堆人搶！他曝「1買法」中獎率超高

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

愛雅突同框老公鞠躬道歉　新婚16天喊：請再給我們時間

快訊／柯文哲4人抗告全駁回　羈押3個月

恭喜！　4星座、4生肖2025偏財超旺

喪偶十多年　陸79歲老翁「確診愛滋病」

身分證「中2碼」春節住飯店1人2025元

快訊／洛杉磯野火驚傳童星喪生！

快訊／半個台灣有感　今晨規模4.9地震最大震度4級

高院駁回抗告理由曝！柯文哲4人看守所過年

洛杉磯野火燒6天！湯姆漢克斯8.6億豪宅奇蹟完好

更多

最夯影音

更多

【回到故鄉？】帶狗勾們上武嶺亭追雪還順便來首大合唱

黃聖依選擇離婚「不再受他掌控」　楊子爆哭：我又不是找不著更好的！

鬼鬼懷孕生女「3年前就凍卵」　打針痛到叫出來…炎亞綸幫戳肚

雪橇犬們武嶺亭追雪大合唱　柯基同伴傻眼：偶怎麼在這

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面