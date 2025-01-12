蒸魚、炒菜「加1神物」超好吃！苦主怕爆：牙咬到裂掉

▲原PO直呼小時候被破布子攻擊過。（圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

蒸魚料理中，常會拿破布子一起蒸煮提味。而一名網友透露，小時候不知道阿嬤在蒸蛋裡加入破布子，大咬一口傻眼了，「乳牙直接裂了一小塊」，就連叔叔也曾因為咬到破布子而牙齒裂掉。文章曝光後，一票苦主分享，「很陰險的食物，我也被攻擊過！」

一名男網友在Dcard表示，媽媽買了一款樹子蒸魚便當，他好奇嚐鮮，才發現是用破布子去蒸煮的魚片，更讓原PO感到貼心的是，店家已清除裡面的籽，讓他大讚「有體貼到顧客的牙口健康！非常得好！」

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原PO也印象深刻，讀國小時，阿嬤有煮一道蒸蛋，於是他大口一咬傻眼了，「沒想到裡面居然有破布子，乳牙直接裂了一小塊...還好只是乳牙。」

後來，原PO上高中聽聞叔叔也碰到相同慘案，「吃水蓮咬到破布子，當場牙齒裂開...還去看牙醫補牙花了不少錢。」

原PO苦笑表示，破布子鹹鹹甜甜的口感，不僅飄香又非常下飯，偏偏裡面籽非常硬，如果煮飯的人願意多做一步驟「煮破布子有去籽，肯定可以參加好人好事代表！」

底下也釣出不少苦主，「小時候蠻喜歡啃破布子的，但長大後也常常被攻擊」、「很陰險的食物，我也被攻擊過」、「小時候家裡還會弄破布子肉燥，那也是超好吃超下飯，但一樣會被攻擊」、「台南人！我媽超愛破布子煎蛋，但正常人都是去籽的破布子煎蛋，我媽很愛用未去籽的，後來煎著煎著，每個人被攻擊過，就不吃那道了，她後來看沒人吃很生氣，就再也不煎了」。

內行人也分享，「加醃冬瓜一起蒸魚超級讚」、「破布子蒸魚或拿來紅燒魚超好吃」、「蒸魚炒水蓮都好讚」、「拿來蒸魚超級美味的，炒地瓜葉也可以放一點，味道也不錯。小時候有幫過奶奶一起製作『樹子餅』，超級麻煩的工序」。

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