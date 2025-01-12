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本周「台人被騙走24.7億」　這兩天衝最高！詐騙關鍵字一次看

▲▼領錢,鈔票,ATM,一疊千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲本周台人被詐騙24億多元。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

上周台人被騙走23億，而本周「165打詐儀錶板」再度公布數據，總共24億7120.4萬又蒸發了，其中仍以「假詐騙投資」居冠，就佔了16億9987.6萬元，接著是網路購物詐騙2064萬，以及假買家騙賣家詐騙359.7萬。

「165打詐儀錶板」最近數據顯示，1月5日至11日台人又遭詐騙24億7120.4萬，其中在6日衝到最高點，光是這一天就有5億4017.7萬民眾的血汗錢蒸發，接著10日為第二高，財損4億6754.7萬。

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日期 詐騙案件受理數（件） 財產損失金額（元）
1月5日 420 281039000
1月6日 565 540177000
1月7日 545 328391000
1月8日 530 359906000
1月9日 532 309881000
1月10日 573 467547000
1月11日 457 184263000
本周統計 3622 2471204000

「165打詐儀錶板」也指出，本周以「假詐騙投資」類型佔最大宗，共855件財損16億9987.6萬元；第二為「網路購物詐騙」517件，財損2064萬；第三則是假買家騙賣家詐騙，財損359.7萬。

詐騙類型 案件數（件） 損失金額（元）
假詐騙投資 855 1699876000
網路購物詐騙 517 20649000
假買家騙賣家詐騙 373 3597000

關於假詐騙投資，165打詐儀錶板網站也列出相關手法「關鍵字」，民眾可藉此判斷，如下：

1、免費領取投資秘笈
2、投資書籍限時免費領取
3、股票健檢、持股診斷
4、ETF投資分享
5、LINE投資群組股票分析、操盤教學
6、內線消息當沖佈局，跟著大戶當沖獲利
7、優先低價申購新股
8、掌握股票抽籤系統漏洞必中籤
9、AI投資機器人
10、資金透過投資APP直接進入交易所，具有優先買賣權
11、 虛擬貨幣投資獲利計劃，投入越多獲利越多，獲利後需收取看似合理的服務費
12、臨櫃匯款或轉帳不可備註原因
13、叮囑臨櫃匯款須告知行員為工程款/房屋修繕裝潢款/借親友錢（因保密條款不可說為投資，外資會遭打壓/警方在查內線交易）
14、由專員面交收取下單儲值金額，收取後由專員協助儲值進公司系統
15、金管會通知出金需先繳納稅金
16、為避免涉及洗錢。需繳納自證金
17、交易量龐大，需先繳交擔保金給金管會審核撥款
18、系統偵測交易風險，需繳納風險認證金

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關鍵字：

詐騙台人關鍵字假投資財損

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