中國貨輪拖斷台灣海底電纜　綠委籲加快追查速度：用飛機去攔阻

▲台灣海底電纜遭中國籍權宜輪拖斷。（圖／海巡署提供）

記者皮心瑀／台北報導

基隆外海的海底電纜近來遭漁船損壞，我方不排除有中國籍權宜輪船進行「非單純事故」。民進黨立委王定宇12日表示，據了解該船老舊，完全沒有商業活動，卻裝了兩套的船舶自動識別系統（AIS），會變換船隻名稱來掩蔽身分，且在台灣周邊用很奇怪的軌道航行，海巡署應該要增加空中的能量，低軌道衛星發展也要加快腳步，避免因中國這樣的攻擊失去資訊傳遞能力。

王定宇指出，中國利用這種方式破壞自由民主國家海底電纜在波羅的海發生過，之前也有中國籍漁船把馬祖到台灣的海底電纜扯斷，但是意外還是刻意為之還需要調查，而今這艘權宜輪雖然掛非洲喀麥隆國籍，但背後實際擁有者是中國港澳人士，在台灣東北繞行水域跟台灣對外10條電纜都有相關。

王定宇表示，不僅台灣要注意，周邊自由民主盟友以及歐洲波羅的海各國都在調查。對台灣來講，我們是海島國家，對外資訊、通信都要透過電纜，一旦用灰色地帶的脅迫或者發生戰爭，這些電纜被截斷，會影響到台灣網絡通訊資訊的傳遞。

王定宇說，一方面，我們要求強化海巡署在應處這些事件的能力。以目前來看，中華電信監控的海底電纜被切斷後，再通報海巡署，海巡署再用船隻去追緝，其實在公海上已經不是第一現場，也很難逮捕現行犯，所以建議海巡署應該要增加空中的能量，不管是無人機或者有人的定翼機，一旦發現後，用飛機去攔阻這些船舶，追查速度才來得及。

另外，王定宇也提到，國家發展低軌道衛星要加快腳步，避免對外通信的海底電纜被截斷之後失去資訊傳遞能力。

王定宇批評，中國運用民間貨船偽裝的行動讓民主國家非常困擾，中國這種騷擾周邊鄰國的行徑，就是國際的麻煩製造者，既贏不得尊重，反而會促進民主國家合作，中國終究會得不償失。