點餐不會用QRcode！2男被催快一點　持鍋蓋、湯匙衝進櫃台揍店員

記者鄧木卿、戴若涵／台中報導

台中市太原路三段一間豆漿店2日深夜發生打架事件！2名熟客酒後想喝熱豆漿，卻因不會掃QRcode點餐，一怒之下竟衝進櫃台用鍋蓋、湯匙攻擊店員，警方獲報到場處理，將2名熟客逮捕，店員則提出殺人未遂、恐嚇告訴，全案移送台中地檢署偵辦。

▲台中2醉男持鍋蓋湯匙衝進櫃台毆打店員。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

回顧整起事發經過，警方2日深夜11時11分接獲通報，太原路三段一間豆漿店發生打架糾紛，隨即派員前往處理。員警抵達現場後初步 了解，43歲王姓顧客、46歲潘姓顧客疑似因酒後想喝熱豆漿，但不會利用QRcode點餐，與19歲劉姓店員發生口角。

王男、潘男聽到劉姓店員一句「請點快一點」，一怒之下竟持鍋蓋、湯匙等物，衝進櫃台攻擊劉姓店員，造成劉男頭部、手部受傷。

警方獲報到場，使用辣椒水制止王、潘2人，並依現行犯逮捕。事後劉男被送醫治療，決定向王、潘2人提出殺人未遂及恐嚇告訴，全案移請台中地檢署偵辦。

警方呼籲，遇有糾紛應冷靜處理，切勿訴諸暴力。若需協助，可撥打110報案，警方將迅速到場協助解決，並強調，維護公共秩序與保障民眾安全為首要任務，對任何暴力行為絕不容忍，將依法嚴正處理。