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恐嚇「我一定拿刀子」逼10歲妹來房間逞慾　狼兄遭判7年10月

▲桃園市陳姓男子去年邀約10歲女童外出遊玩，乘機擁抱親吻與撫摸猥褻得逞，後來更要求女童自拍身體隱私處供其觀賞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲台南18歲哥哥性侵10歲妹妹，遭判7年10月徒刑。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭玗潔／台南報導

台南一名18歲男子阿雄(化名)對年僅10歲的妹妹伸狼爪，除了5度猥褻妹妹下體，還趁爸爸外出時，傳訊威脅妹妹「自己小心一點」、「我一定拿刀子」，逼妹妹到房間讓他性侵。全案經台南地院審理，法官依加重猥褻、加重強制性交等6罪，合併處阿雄7年10月徒刑。可上訴。

判決指出，阿雄於去年7月1日到3日期間，在住處撫摸妹妹的下體，共5次得逞。4日晚間，阿雄又趁爸爸外出之際，傳LINE命妹妹來房間，又要妹妹供他逞慾，表示如果不願意他就要生氣，妹妹因害怕不得不配合，慘遭性侵。直到爸爸回家，妹妹向爸爸哭訴遭阿雄侵犯，爸爸隨即報警處理。

庭審時，阿雄的律師指出，阿雄當時剛滿18歲，又有智能障礙、領有輕度身心障礙手冊，還患有過動兒症候群及憂鬱症需定期就醫服藥，犯罪行為也屬較低強度的強制手段，和強暴、脅迫等暴力方式有差別，認為阿雄整體情況足以引起一般人的同情，應以刑法第59條替他減刑。

不過法官認為，阿雄當時傳訊給妹妹說「說話不算話 妳會後悔的」、「自己小心一點」、「我一定拿刀子」、「我一定讓妳哭死啦」，已涉及恐嚇和脅迫，父母也表示妹妹並沒有特別說要原諒阿雄，只表示「不恨他但也不想見他」，就算妹妹表示願意原諒阿雄，也只能在法定刑內從輕科刑，不能當成減刑的理由，審酌阿雄的身心狀況、年齡，目前高職肄業從事工地粗工等一切情況，依他犯5個對於未滿14歲之女子為猥褻行為罪、1個對未滿14歲之女子犯強制性交罪，合併處7年10月。

另阿雄在去年6月間猥褻妹妹的部分，因他當時還未成年，則移送本院少年法庭依法處理。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。

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