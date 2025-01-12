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陸公安對4警犬發通報：宿舍亂尿尿、不愛洗澡！

▲▼陸公安對4警犬發通報：宿舍亂尿尿、不愛洗澡！。（圖／翻攝現代快報）

▲警犬被公安通報。（圖／翻攝現代快報）

記者蔡紹堅／綜合報導

雲南楚雄公安局的警犬訓練基地近日有4隻警犬被通報工作態度有問題，包含在宿舍亂尿尿、不愛洗澡、上班死氣沈沈等。其中，一隻警犬的訓導員更無奈表示，「我覺得我帶著牠，都快在警犬基地抬不起頭了。」

該份通報提到，「近期，部分警犬工作落實不到位，出現大吵大叫，嚴重影響犬隊形象的苗頭。」

被通報的共有4隻警犬，第一隻「么么零」1月3日在宿舍到處尿尿，還留到其他同事下床，影響其他同事日常休息；第二隻「金剛」1月5日因不愛乾淨不洗澡，帶去洗澡把洗護師抓傷，賠了500元（人民幣）。

▲▼陸公安對4警犬發通報：宿舍亂尿尿、不愛洗澡！。（圖／翻攝現代快報）

第三隻「飛天」1月8日在訓練中敵我不分，毆打同事，導致其他同事不能正常上班；第四隻「閃電」長期以來上班死氣沈沈，下班魅力四射，多次勸導無果。

通報中強調，「希望上述警犬及訓導員高度重視，端正工作態度，迅速整改，以全新的狀態投入到新一年的工作中。」

「么么零」的訓導員表示，「么么零」是闖禍高手，過去就被通報過，甚至有連續4周被通報過，理由包含帶頭打架、在戰友床上尿尿等，「我覺得我帶著它都快在警犬基地抬不起頭了。」

雖然愛闖禍，但「么么零」工作其實很認真，聽到警鈴跑得比誰都快，已經獨立參與2起實地救援，4起嫌疑人追捕工作。

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