山友奧萬大直擊珍貴紅檜被「就地分屍」　山老鼠急落跑畫面曝

▲有山友於仁愛鄉山區直擊山老鼠盜伐林木。（圖／翻攝「Thread」、「登山通報站」臉書社團，下同）

記者高堂堯／南投報導

有山友赴仁愛鄉登山時，竟近距離目睹疑似外籍山老鼠集團正盜伐珍貴林木，對方被嚇得倉皇逃走、徒留已被分解的珍貴紅檜林木，和大量垃圾，山友也立即求助網友協助通報；林業保育署南投分署指出，共計有紅檜生立木四株受害，已報請檢、警協助查緝。

▲神木樹腹被鋸出多個方塊形大洞。（圖／翻攝自Threads／itsup.to.you）



該名山友於7日傍晚在「Thread」和「登山通報站」臉書社團PO出影照片和事發地點座標，指出當時行經奧萬大國家風景區最高峰、海拔2615公司的馬海濮富士山東稜，親睹一株高聳雲天的神木，樹腹竟被鋸出多個方塊形大洞，附近滿地散落碎木塊和木片，令人怵目驚心，還有3至4名穿著黑色衣物的男子，且發現山友後就拔腿逃離現場、消失在山林深處。

該山友PO文指出「發現外籍山老鼠，該怎麼處置，在線等」、「有人可以幫忙通知林務局單位嗎？」隨即有網友表示已協助通報林業保育署南投分署錄案處理，也有人通報保七總隊刑事單位。

其他網友也紛紛氣憤議論：「依垃圾量在這裡應該超過三年了」、「真的好垃圾，破壞台灣山林，永遠驅逐出境不得入境」、「追究幕後收購老闆」、「判刑太輕，抓到直接判死刑或無期陡刑，不然這山老鼠是抓不完的」；也有不少人擔心爆料山友的安危，不過山友回報表示「（山老鼠）應該是沒槍，他們比我害怕」、「我沒有跟他們發生任何衝突，已離開現場紮營，可以不用再為我自身安全感到憂心，感謝大家關心」。

林業保育署南投分署回應，經查明山友通報之被害林木坐標，為位於南投分署轄管濁水溪事業區第21及25林班稜線，已掌握被害林木為紅檜生立木四株，相關資訊並報請檢、警協助查緝。

南投分署說明，該區域地處偏遠、不易到達，從登山口前往步行約需2至3天該區雖，該分署每年仍規劃至少2次清查任務，也將儘速會同警方前往確認被害情形、持續加強該區域之巡護工作。