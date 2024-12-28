麥當勞女服務生遭性侵輕生　南投衛生局提醒：熟人加害佔9成

▲麥當勞驚爆有女性工讀生遭主管性侵。（示意圖／資料照）

記者高堂堯／南投報導

麥當勞速食連鎖店爆發疑似主管權勢性侵工讀生，導致受害17歲女生罹患憂鬱症並輕生的憾事；南投縣衛生局指出，性侵害案件加害人為被害人熟識者比例高達九成以上，而年齡層分布於0歲到未滿18歲亦佔有五成多，提醒若不幸遭遇性侵害事件，應馬上報警、驗傷採證，尋求專業的協助。

縣府衛生局表示，性侵害案件中的兩造關係以熟識為主，包括(前)男女朋友、同學及朋友關係，實際上典型遭受陌生人性侵害而通報之案件，僅佔不到一成；衛生局呼籲，除應特別加強18歲以下兒少被害人自我保護概念，及家長正確法律常識，家中有未滿18歲兒少的家長或老師，也應隨時注意並保護孩子安全，留意孩子交友情形，避免讓加害人有機可乘。

此外，家庭及親密關係的暴力時常發生在我們的生活周遭，當家庭成員間發生身體暴力、精神或經濟上之騷擾、控制、脅迫及跟蹤騷擾等行為，請即時求助，撥打110報警、24小時的113保護專線或南投縣家庭暴力暨性侵害防治中心(電話049-2209290)，或至衛福部「社會安全網-關懷e起來」網站（https://ecare.mohw.gov.tw/）協助通報，由相關人員協助你處理家庭暴力事件。

衛生局說明，為落實社會安全網制度，縣府於108年6月1日成立集中派案中心，擔任全縣各類型保護案件及脆弱家庭通報篩派窗口；縣府113年1至11月共受理通報案件8279件，其中家庭暴力通報數4008件、性侵害案件通報數443件、兒少保護案件通報數2367件、老人保護案件通報數182件、身心障礙保護案件通報數78件，及脆弱家庭案件通報數1201件。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

尊重身體自主權，請撥打110、113。

拒絕性騷擾，請撥打110、113。