移工變更住宿地點7天須通報　違者最高罰60萬

▲可透過外國人申請案件網路線上申辦系統線上提出申請。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

移工變更住宿地點務必通報，以免受罰！花蓮縣政府提醒雇主，不論是搬遷至新地址、短暫輪住，或是因工作地點變動而更換住宿地，只要移工實際居住地點與原先通報的地址不同，都應依法辦理通報，雇主應重視移工住宿地點變更通報的重要性，避免因一時疏忽而蒙受損失。

保障移工權益並維護勞動秩序，花蓮縣政府社會處再次呼籲轄內雇主，務必重視移工住宿地點變更通報的重要性。

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根據《雇主聘僱外國人許可及管理辦法》第33條第5項及第47條、《就業服務法》第57條第9款及第67條等相關規定（處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰），雇主聘僱外國人，若其住宿地點有所變更，應於變更後7日內向地方政府通報。

花蓮縣政府社會處表示，此項規定不僅適用於藍領移工（第二類外國人），也同樣適用於中階技術人力。無論是搬遷至新地址、短暫輪住（除非已於入國或接續通報時說明），或是因工作地點變動而更換住宿地，只要移工實際居住地點與原先通報的地址不同，都應依法辦理通報。

▲僱主和外國人均可申辦。

溫馨提醒，雇主與移工合意轉換雇主，尚未由新雇主接續聘僱前，原雇主仍負雇主責任，原雇主除可自行安置移工外，另可委任仲介代行生活照顧。



雇聘辦法第33條第5項規定於111年12月修正，放寬住宿地點變更通報方式，可透過外國人申請案件網路線上申辦系統（https://fwapply.wda.gov.tw/efpv/wSite/Control?function=IndexPage）線上提出申請，若外國人生照服務計畫書中住宿地有變更，即不限於書面方式辦理。

花蓮縣政府社會處再次提醒，為保障移工權益，並避免觸犯相關法令，請花蓮縣內所有聘僱移工的雇主務必於移工變更住宿地點後7日內，向本處勞資科辦理通報。

如有任何疑問，請洽03-8227171轉358或359。