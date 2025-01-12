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柯文哲抗告遭駁回　民眾黨：高院明知北檢證據薄弱「仍屈從上意」？

▲▼ 前台北市長柯文哲涉嫌弊案遭起訴後，被法院裁定交保，檢方兩度抗告成功，台北地方法院今日再度開庭，裁定柯文哲還押北所。（圖／記者李毓康攝）

▲前台北市長柯文哲涉嫌弊案遭起訴後，被法院裁定交保，檢方兩度抗告成功，台北地方法院日前再度開庭，裁定柯文哲還押北所；柯文哲等4人提出抗告後，遭高院駁回。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨前主席柯文哲涉京華城與政治獻金案，歷經3次羈押庭後，北院2日逆轉裁定4人羈押禁見，而4人也陸續遞交抗告狀，但台灣高等法院經逾一天審閱卷證，11日晚上11時50分裁定柯等4人抗告駁回。民眾黨12日痛批，高院視若無睹、執意配北檢企圖在審判程序押人取供的侵害人權手段，補強證據薄弱起訴，並質疑質疑莫非高院已知檢方辦案有問題，仍執意屈從上意、積極協助檢方嗎？

針對高院昨深夜駁回柯文哲抗告裁定，民眾黨表示遺憾與痛心難過，在柯文哲及律師團已逐一說明毫無逃亡動機與可能，更無串證疑慮的情況下，高院法官竟視若無睹，執意配合北檢在起訴後，仍企圖於審判程序中透過押人取供的侵害人權手段，補強北檢證據薄弱的起訴，令人無法接受。尤有甚者，過去4個多月一連串的司法動作，政治辦案斧鑿斑斑，更罔顧公民社會強烈批判質疑的聲浪，漠視人民要求司法正義的訴求，台灣司法墮落至此，令人難過與痛心。

民眾黨痛批，全案經過4個月的偵查，搭配操弄輿論的炒作，以及抄家滅黨式的偵辦，如今在偵查完結正式起訴之後，卻硬要持續羈押禁見，不僅剝奪人身自由，更嚴重侵害柯文哲的防禦權與公平審判的要求，令本黨及關心司法人權的民眾都難以接受，「在經過翻天覆地、壓人取供的偵辦，高院仍然認為有勾串之虞，莫非高院已明知檢方辦案有問題、證據薄弱，卻仍執意屈從上意、積極協助檢方嗎？」

民眾黨指出，昨有超過10萬的人民站上街頭，展現捍衛司法正義的決心，根據民調也有超過四成以上的民眾認為檢方的證據不夠充分；然而政治辦案的黑手，讓高院做出與社會高度脫節的判決，政治辦案的黑手，也讓全民看見「綠色威權、司法不公」的壓迫。

因此，民眾黨要正告總統賴清德，停止將司法作爲個人攻擊政治對手的工具，還給台灣社會基本的公平正義；也請賴清德停止迫害打壓在野監督力量，別再繼續殘害台灣民主，提醒賴清德千萬不要忽視人民捍衛司法正義、追求社會公義的決心與勇氣。

最後，民眾黨強調，在最艱難的時刻，本黨全力支持柯文哲捍衛清白，也將陪伴所有的支持者繼續勇敢前進，「將全力作為人民的後盾，捍衛司法、守護台灣的決心，永不退縮」。

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