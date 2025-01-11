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賀寶芙女主管涉霸凌！　新同事「入職如入獄」8天哭著辭職

圖、文／CTWANT

知名跨國健康營養品公司美商賀寶芙（Herbalife），理念致力於幫助民眾追求健康的生活，台灣分公司卻爆出多名女性員工遭受管理層嚴重職場霸凌，導致受害者身心受創，被迫辭職或接受心理治療。美國總部調查後確認霸凌行為成立，台灣方卻採冷處理，亦不曾道歉，受害者因而決定出面揭露霸凌者惡行，盼賀寶芙承擔應有責任，並還給受害者應有的交代。 

受害人之一的林安安出面爆料多位女員工遭到行銷部徐姓女經理職場霸凌。（圖／黃鵬杰攝）

▲受害人之一的林安安出面爆料多位女員工遭到行銷部徐姓女經理職場霸凌。（圖／CTWANT提供，下同）

據了解，遭指控職場霸凌的徐姓經理（48歲）履歷輝煌，曾在雅芳、安麗、巴黎萊雅和盧亞等國際品牌擔任產品行銷、品牌管理等工作，2020年5月入職賀寶芙擔任行銷部經理，並在公司內帶領5人團隊，她的到來對其他同事而言卻宛如一場惡夢。

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行銷部徐姓女經理遭美國總部認定霸凌成立，卻未被台灣分公司懲處調離主管職。（圖／民眾提供）

▲行銷部徐姓女經理遭美國總部認定霸凌成立，卻未被台灣分公司懲處調離主管職。（圖／民眾提供）

「字體大小、格式她都要管，沒照她想的就會被罵。」受害人之一的林安安回憶，她2022年入職賀寶芙擔任行銷副理暨營養師，目睹徐女對多名女員工進行長期職場霸凌，不僅對會對同事專業能力外的事進行批評，甚至連報告的字體的大小格式或文章分段，只要沒照著她「理想中」的模樣呈現，就會被當眾羞辱貶低。

林女提到，她入職沒多久公司又來了新同事C女，在該同事尚未熟悉工作業務前，徐女就不斷針對工作上枝微末節小事對她刁難，不只針對數據做過度檢討，就連投影片的顏色、風格都會被強烈要求，徐女甚至當眾斷言C女「可能不會過試用期」，並指責她「很呆」，嚴重貶低C女工作價值及人格。在C女入職3個月間，她因不堪徐女長期職場針對，每天都要借助安眠藥才有辦法入睡，試用期過後卻被評比為降級通過，意即可留職但福利薪資下降，C女面對主管的針對、刁難，最終選擇離職。

C女離開職場沒多久，徐女帶領的部門又來了位張小姐，而她「入職如入獄」，不僅多次被徐女刁難服儀、妝容，甚至到職不到一周就被要求交出完整的專案並向國外主管彙報，期間更被以「偷懶行事、沒有判斷能力」對其人格進行貶低，高壓的環境讓張女每日以淚洗面，最終在第8天時不堪負荷哭著離職。

面對同事接二連三被逼走，林安安驚覺這是連環職場霸凌，但怎樣也沒想到下個竟是輪到自己。她提到，當時正在準備新產品的上市影片，且已向主管確認並得到許可，卻在隔日遭到奪命連環扣並嚴厲斥責，質疑影片的品質甚至在群組上公然羞辱，全盤否定其工作的心血。林安安無奈表示，長期的言語霸凌及人格貶低也讓她懷疑起自身工作能力，甚至出現精神分裂及焦慮等病症，只要看到該主管來訊都會懼怕點開，害怕又是再一次的傷害。

「我不想在奉獻我的專業被這樣糟蹋」，林安安透露壓垮她的最後一根稻草是徐女又再次針對其工作成果在群組上公開斥責，批她：「工作力不佳、浪費所有人的時間」，莫名的打壓讓她委屈到落淚，決定不再隱忍，當晚選擇離職並花了5小時寫申訴信寄給美國總部及相關負責人。

受害人組成同一陣線出面捍衛自身權益，委由林安安的先生翁聖杰當法律委任人，自申訴400多天以來已經歷約20場刑事訴訟、勞資調解性別歧視等相關申訴，當時公司宣稱還在調查中無法進行調解，美國總部經過3個月調查，於2024年1月29日報告中確定徐姓經理霸凌成立，怎料台灣分公司卻依舊冷處理，反倒找來全台最大法律事務所「理律」拒不和解。

翁聖杰任受害者的法律委任人，處理性別歧視、勞資調解、職場霸凌等相關申訴，盼賀寶芙出面向受害者道歉。（圖／黃鵬杰攝）

▲翁聖杰任受害者的法律委任人，處理性別歧視、勞資調解、職場霸凌等相關申訴，盼賀寶芙出面向受害者道歉。

翁聖杰表示，在確定霸凌成立後，受害者僅向公司要求1元的賠償金並要求霸凌者向受害者道歉，卻屢屢遭到賀寶芙拒絕，迄今沒收到任何一句道歉，而賀寶芙宣稱已將霸凌者降調主管職，事實上她仍是部門主管，公司內部也未針對此事發布公文或做任何聲明，受害者則期望透過法律途徑與公眾壓力，促使賀寶芙承擔應有責任，建立有效的職場霸凌防範機制並還給受害者應有的公道。

賀寶芙公關部表示，自前年10月受害者提出申訴後就積極協助輔導，並於美國總部調查結果出爐，確立徐姓女性經理涉及霸凌後，於一個月內將其調離主管職並予以其它懲處；至於受害者至今為何仍未得到公司及霸凌者道歉一事，賀寶芙則表示，公司立場無權介入霸凌者與受害人之間的紛爭，僅能儘量從旁協助。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工

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