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全台進冰箱了　各地低溫排行！「一地」凍到剩5.6度

11日清晨強烈冷氣團發威。（示意圖／方萬民攝）

▲11日清晨強烈冷氣團發威。（示意圖／方萬民攝）

圖文／CTWANT

全台冷吱吱，11日清晨強烈冷氣團發威，今日低溫排行由馬祖南竿5.6度奪下第一名，本島地區最低溫則是新北石碇的8.3度，且氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒民眾，今天夜晚至明天清晨除了冷氣團外，還有輻射冷卻加成，溫度可能會更低一些，尤其平原空曠地區、內陸近山區、丘陵區會特別寒冷，有機會下探8至10度。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」於11日發文指，11日清晨強烈冷氣團發威，全台灣都非常寒冷，許多地方只有10度左右，北部、宜蘭、金馬有些地方甚至10度以下，11日夜晚至12日清晨除了冷氣團外，還有輻射冷卻加成，溫度可能會更低一些，尤其平原空曠地區、內陸近山區、丘陵區會特別寒冷，有機會下探8至10度，室外活動務必注意保暖。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」也整理出11日的低溫排行，馬祖南竿5.6、馬祖北竿6.7、金門金城6.8、馬祖莒光7.4、新北石碇8.3、苗栗大河8.3、新北五股9.2、新北雙溪9.4、基隆七堵9.6、桃園楊梅9.6、宜蘭羅東9.6、宜蘭三星9.8、宜蘭壯圍9.8、新北汐止9.9、基隆暖暖10.0、桃園八德10.1、台北南港10.1、新北石門10.1、新北三峽10.2、宜蘭五結10.2。

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