　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美男已有87個孩子　環遊世界順便「播種」！許願各國都有他後代

32歲美男已有87個孩子　環遊世界邊「播種」！許願各國都有他後代

▲男子戈迪（Kyle Gordy）是一名職業捐精男，已幫忙造出87個小孩。（圖／翻攝自Instagram／Kyle Gordy）

圖文／CTWANT

美國洛杉磯有一名32歲男子戈迪（Kyle Gordy）是一名職業捐精男，多年來他環遊世界各地順便「播種」，免費捐精給需要的女性，目前他已經是87個小孩的「生父」，在2025年底還可能突破100個。戈迪很滿意自己能幫助女性建立家庭，他也許願未來每個國家都有它的後代。

綜合外媒報導，來自美國洛杉磯的男子戈迪自2014年開始捐精，幫助一名同志女性好友完成建立家庭的夢想，之後他透過社群宣傳自己的「捐精服務」，還強調「完全免費」不收錢，又成立網站「Be Pregnant Now」協助有懷孕需求的女性；戈迪表示，他的初衷是讓原本以為無法成家立業的女性，能夠組建屬於自己的家庭。

戈迪目前已是87個小孩的「生父」，他在瑞典、挪威、英格蘭和蘇格蘭還有14個孩子即將出生，他的小孩數量很快會在今年突破100個。戈迪也許願未來每個國家都能有他的後代，而他最遠大的目標，是能夠對世界總人口數產生影響。

戈迪認為自己是在做好事，卻也使他的感情路變得不順遂，昔日他有上節目和一名女性交友配對成功，交往8個月後宣告分手，原因竟然與他捐精有關，但他說不會為了感情放棄他的夢想。最近戈迪打算安排到日本、愛爾蘭、韓國旅遊，到時候也要在當地「播種」，留下他自豪的基因。

不過戈迪捐精的方式除了人工授精，還傳出有女客戶要求他「真槍上陣」，認為自然授精的方式比較有效，這點也讓戈迪「捐精」行為受到質疑，令不少網友批他根本把捐精當成約砲的藉口。

延伸閱讀
比邱軍還誇張…洪其德染毒又無照酒駕撞死婦　消失演藝圈16年
工程師尪工作病倒「緊急手術」！公婆只關心：家裡要裝網路線　人妻心寒
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
北韓軍被俄軍當「地雷偵測犬」　肉身踩雷犧牲助隊友前進
好冷！第二波降溫凍到剩6度　時間點曝
小時候冬天超冷！「阿嬤都會說1句話」　千人爆共鳴：真的欸
鬼鬼生女衝微博熱搜！　陸網風向一面倒
柯文哲起訴書達800多頁　吳宗憲諷：是起訴書還是故事書？
姚黛瑋當場嗆「真的很白目」　錦雯鏡頭前爆哭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美男已有87個孩子　環遊世界順便「播種」！許願各國都有他後代

北韓軍被俄軍當「地雷偵測犬」　肉身踩雷犧牲助隊友前進

全球唯一「兔兔博物館」被野火燒毀　館長淚崩：40年心血全沒了

洛杉磯野火狂燒！科學家曝恐成新常態　2大原因「只能等它燒完」

打破太空壟斷、開啟改革新時代！NASA前副署長出書大爆內幕

「靠AI投履歷」命中率曝光！他躺收面試通知　卻曝1隱憂

2024全球增溫「突破1.5℃大關」　凸顯氣候變遷衝擊全世界

徹夜性愛狂歡！女邀男激戰嗨到高點　1刀斬斷他陰莖

拜登又在睡？　出席卡特國葬「瞇一下」再惹議

月租52萬天價！拜登次子豪宅燒光「只剩2根煙囪」　悽慘畫面曝光

楊貴媚訪問「突然變臉」　離席喊：不錄了！..嚇壞記者XD

#柯建銘 鞠躬敬禮！ #韓國瑜 急喊請坐：院長未遂變院長殺手了

情傷女夜闖 #白沙屯 #拱天宮 ！ 砸供品翻香爐 #媽祖 慈悲放她走

一年級學生找不到考卷 #宜蘭 某國小女教師怒罵、踹桌椅！嚇壞小朋友

【泰格與雪兒】只是個笑話

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

宋慧喬虧宋承憲「現在還叫我恩熙」　見面還播OST..無奈：真是夠了

潤娥神隱1年：第一次休息這麼久　跟惠利討論「洗澡穿拖鞋很怪」

【泰格與雪兒】不要再給我裝可憐了

吳乃仁吃低消6萬日料店！　驚見5檢察官在場北檢：進行行政調查

美男已有87個孩子　環遊世界順便「播種」！許願各國都有他後代

北韓軍被俄軍當「地雷偵測犬」　肉身踩雷犧牲助隊友前進

全球唯一「兔兔博物館」被野火燒毀　館長淚崩：40年心血全沒了

洛杉磯野火狂燒！科學家曝恐成新常態　2大原因「只能等它燒完」

打破太空壟斷、開啟改革新時代！NASA前副署長出書大爆內幕

「靠AI投履歷」命中率曝光！他躺收面試通知　卻曝1隱憂

2024全球增溫「突破1.5℃大關」　凸顯氣候變遷衝擊全世界

徹夜性愛狂歡！女邀男激戰嗨到高點　1刀斬斷他陰莖

拜登又在睡？　出席卡特國葬「瞇一下」再惹議

月租52萬天價！拜登次子豪宅燒光「只剩2根煙囪」　悽慘畫面曝光

角頭「陳老師」刀槍奪1命！躲24年以為逃過追訴期　現身下場曝

一票台人聊天「超愛講1個字」　假裝沒聽懂！全場吵翻：變口頭禪了

美男已有87個孩子　環遊世界順便「播種」！許願各國都有他後代

一起讀判決／年關將近　離職必知「六大法律問題」一次看

入住百年建物！女在家關窗影片瘋傳　一票看了狂勸：很危險

小心荷包！彰化去年檢舉違停5751件　「10大違規嚴重路段」出爐　

裕民攜手日本川崎汽船　合設公司經營LNG運輸船

桃園年貨嘉年華登場　百餘攤商賣年貨不忘寒冬送暖

不只鳳梨酥！日女YTR公布最愛「台灣土產」　白花油、當歸都上榜

北韓軍被俄軍當「地雷偵測犬」　肉身踩雷犧牲助隊友前進

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

國際熱門新聞

10台灣人在柬埔寨販毒　遭判終身監禁

小姊妹遭性侵1年　放火燒死爸爸復仇

洛杉磯野火　當局認了控制率0%

豪宅淪廢墟　洛杉磯野火「空拍對比」曝

站鐵軌等紅燈！日本2中國女觀光客被撞死

洛杉磯惡火快燒到「大谷翔平」豪宅！　3起火點失控

野火狂燒蔓延中...拜登突喊好消息：曾孫出生

洛杉磯野火猛燒　好萊塢明星家被焚毀落淚

接受器捐後罹癌！　醫證實：來自捐贈者

驚悚食人族？他與鄉民公開殺人吃人肉

小客機「衝出跑道」墜毀海中　恐怖畫面曝

即／日本女大生校園「狂揮鐵鎚砸人」！至少8傷

被切車超火大　男記下「賭爛司機車牌」中獎

野火燒向家　洛杉磯男堅守自宅喪命

更多熱門

相關新聞

兔兔博物館燒毀　館長淚崩：40年心血沒了

兔兔博物館燒毀　館長淚崩：40年心血沒了

美國洛杉磯遭遇史上最嚴重野火，從7日延燒至今，4場火災持續延燒，控制率為0%。洛杉磯阿爾塔迪納地區著名的「兔子博物館」（Bunny Museum）8日燒毀於伊頓大火（Eaton Fire）中，博物館館長相當痛心，他和妻子40多年的心血全部灰飛煙滅。

野火恐成新常態　2大原因「只能等它燒完」

野火恐成新常態　2大原因「只能等它燒完」

拜登又在睡？　出席卡特國葬「瞇一下」再惹議

拜登又在睡？　出席卡特國葬「瞇一下」再惹議

橘貓火場受驚嚇　「墜下3樓」奇蹟逃死

橘貓火場受驚嚇　「墜下3樓」奇蹟逃死

野火燒掉半個台北市　經損估計1500億美元

野火燒掉半個台北市　經損估計1500億美元

關鍵字：

捐精周刊王北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／震撼彈！鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽

快訊／鬼鬼突當媽　鬆口親揭婚姻狀況

不是羽絨！年輕人「超愛1款外套」便宜又暖

鬼鬼懷孕被問「爸爸是誰」！

慈濟師姐攬功凹圖　證嚴上人無奈「回6字」

獨／台中5寶爸承諾結紮　與妻再生1孩晉升「6寶爸」

10台灣人在柬埔寨販毒　遭判終身監禁

舊棉被算垃圾還是回收？環保局解答

海底電纜遭陸輪拖斷　香港船東回應

鬼鬼「術後虛弱畫面」曝光！

iPhone更新多1功能！用戶一關「有感變快」

即／林明佐超慘現況曝　大小便失禁急送醫開刀

鬼鬼半年前公開露面「還是單身」！

小時候冬天超冷「阿嬤都會說1句話」！爆共鳴

49歲三級片女神靠「翹臀神器」回春

更多

最夯影音

更多

楊貴媚訪問「突然變臉」　離席喊：不錄了！..嚇壞記者XD

#柯建銘 鞠躬敬禮！ #韓國瑜 急喊請坐：院長未遂變院長殺手了

情傷女夜闖 #白沙屯 #拱天宮 ！ 砸供品翻香爐 #媽祖 慈悲放她走

一年級學生找不到考卷 #宜蘭 某國小女教師怒罵、踹桌椅！嚇壞小朋友

【泰格與雪兒】只是個笑話

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面