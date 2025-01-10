美男已有87個孩子　環遊世界順便「播種」！許願各國都有他後代

▲男子戈迪（Kyle Gordy）是一名職業捐精男，已幫忙造出87個小孩。（圖／翻攝自Instagram／Kyle Gordy）

圖文／CTWANT

美國洛杉磯有一名32歲男子戈迪（Kyle Gordy）是一名職業捐精男，多年來他環遊世界各地順便「播種」，免費捐精給需要的女性，目前他已經是87個小孩的「生父」，在2025年底還可能突破100個。戈迪很滿意自己能幫助女性建立家庭，他也許願未來每個國家都有它的後代。

綜合外媒報導，來自美國洛杉磯的男子戈迪自2014年開始捐精，幫助一名同志女性好友完成建立家庭的夢想，之後他透過社群宣傳自己的「捐精服務」，還強調「完全免費」不收錢，又成立網站「Be Pregnant Now」協助有懷孕需求的女性；戈迪表示，他的初衷是讓原本以為無法成家立業的女性，能夠組建屬於自己的家庭。

戈迪目前已是87個小孩的「生父」，他在瑞典、挪威、英格蘭和蘇格蘭還有14個孩子即將出生，他的小孩數量很快會在今年突破100個。戈迪也許願未來每個國家都能有他的後代，而他最遠大的目標，是能夠對世界總人口數產生影響。

戈迪認為自己是在做好事，卻也使他的感情路變得不順遂，昔日他有上節目和一名女性交友配對成功，交往8個月後宣告分手，原因竟然與他捐精有關，但他說不會為了感情放棄他的夢想。最近戈迪打算安排到日本、愛爾蘭、韓國旅遊，到時候也要在當地「播種」，留下他自豪的基因。

不過戈迪捐精的方式除了人工授精，還傳出有女客戶要求他「真槍上陣」，認為自然授精的方式比較有效，這點也讓戈迪「捐精」行為受到質疑，令不少網友批他根本把捐精當成約砲的藉口。

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