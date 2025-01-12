　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

好市多「好多金」折抵只到2月！逾期將歸0　網教1招抵年費

▲▼網友分享「好多金」折抵期間只到2月底。（圖／翻攝臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」）

▲網友分享「好多金」折抵期間只到2月底。（圖／翻攝臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」）

記者林育綾／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）會員專屬的「好多金」開放折抵了！近期有不少消費者發現，自己的好多金累積數千元，等於無痛買年貨；但也有網友在臉書社團分享，日前結帳時被店員問是否折低，她不清楚規則而拒絕，後來才知道，折抵期限只到2月28日，逾期將歸零，不過如果來不及用，還能拿來折抵年費。

有網友近日在「Costco好市多 商品經驗老實說」PO文表示，日前到好市多買年貨，店員問她是否折抵好多金，她不清楚規則而拒絕，結完帳問店員才知道，好多金必須在2月28日前折抵，否則將歸零。她進一步詢問得知，好多金可現折當次消費，或保留至下次使用，但如果沒在期限內使用，也可以用來折抵「會員年費」。她看很多網友分享動輒千位數起跳的好多金，「過年可以無痛買年貨了」。

好市多會員持有Costco富邦聯名卡，在消費時都能獲得「好多金」回饋，而Costco公告每年1月起至2月28日開放折抵，非此期間不接受折抵，超過期限未使用將歸零。

根據好市多官網規則說明，若會員以「Costco富邦聯名卡」代繳會員年費，一律優先折抵好多金，以好多金折抵年費無期限限制。不過要特別注意，好市多每年3月31日，會將前一年累積未使用的好多金歸零。

若想在採買時折抵好多金，持卡人只要在指定期間（1月1日至2月28）至Costco店內消費，結帳時事先告知人員，即可進行折抵，若未告知視同一般正常交易，結帳後無法補折抵。系統將直接換算當次交易最高可折抵的好多金，最高可折抵100%，完成折抵後不得要求取消。

▲好市多「好多金」已開放折抵至2月28日。（圖／資料照）

其他網友看了也紛紛留言「我的好多金5千多，還好買東西跟1月繳年費有抵掉了，我都不知道3月要歸零了耶。」、「感謝提醒，剛好下禮拜要去好市多」、「其實超過228也沒關係啦 好多金當年費扣不限日期 但僅限你的好多金跟年費差不多，不然就虧了」。

也有人說「通常我會2月開始再全額折抵，因為假設你現在今年1月消費折抵完還有剩餘金額要付，所產生的好多金，期限還是到今年3月底就會歸零。等於你二月還是要再去賣場折抵一遍。」、「能夠用就趕快用，不必留到什麼特別的時間或用途。好多金又不會生利息，不用這個就要用銀行帳戶裡的錢，那些還是能生利息的。」

想查詢「好多金」餘額，會員可透過好市多APP，至「我的帳號」點按「好多金查詢」即可得知。

網友也分享，今年好市多的新年禮盒很好入手，從保健食品、澳洲櫻桃水果禮盒，還有干貝都是不錯的選項，還有多款限定包裝的禮盒，如桂格養氣人參等商品都有「農曆新年特別版」。年菜部分，老協珍佛跳牆獲得大好評。其他趣味小物還有電動麻將桌、麻將抱枕，也引起討論關注，不少人計劃買來作為年節應景擺飾。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
他38歲身價破億！　點名抱緊4檔ETF
日本澀谷PARCO男子墜落！　路人遭砸
快訊／柯文哲抗告遭駁回　民眾黨回應了
小S大女兒又要離開了！　網歪樓：這膚況只有18歲
來台偷吃被抓包！源田壯亮回家了　衛藤美彩首發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

好市多「好多金」折抵只到2月！逾期將歸0　網教1招抵年費

漢堡王「捲捲德腸堡」限時3天快閃回歸！有烤牛、脆雞2口味

「巨無霸辛拉麵」超商獨家！團購人氣「巨桶神級拌麵」超市買得到

【回到故鄉？】帶狗勾們上武嶺亭追雪還順便來首大合唱

黃聖依選擇離婚「不再受他掌控」　楊子爆哭：我又不是找不著更好的！

鬼鬼懷孕生女「3年前就凍卵」　打針痛到叫出來…炎亞綸幫戳肚

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

高雄小貨車闖紅燈連2撞！ 轉圈「天女散菜」畫面曝

海恩收行李全靠硬塞　成功關上超驚人!!

111釘孤枝遊行 現場人潮畫面曝！

#巴西 客機衝出跑道炸成火球　機上4名乘客奇蹟生還！

【笑容凍結】兒子開心拍照班導突然出現 他用手遮住眼不願面對XD

#陳佩琪 不捨柯似失智前兆　#黃國昌 ：希望能夠早日接出 #柯文哲

好市多「好多金」折抵只到2月！逾期將歸0　網教1招抵年費

漢堡王「捲捲德腸堡」限時3天快閃回歸！有烤牛、脆雞2口味

「巨無霸辛拉麵」超商獨家！團購人氣「巨桶神級拌麵」超市買得到

高雄休旅車追撞前車！駕駛下車摔跤險遭輾　爆氣打人落跑

實在太臭！玉里橋頭臭豆腐插旗大直住宅區　試營運先被負評洗爆

慈濟盜圖！釋昭慧喊「畫家兒蹭熱度」遭批　反擊：我本就不慈悲

高雄轎車深夜自撞！變電箱變形、車頭爛毀…38歲男一吹氣慘了

2000元刮刮樂突一堆人搶...原因曝！他揭「1買法」中獎率超高

捷迅去年Q4獲利優於Q3　今年包機增班、增海外據點讓業績續成長

玉山今晨零下8.2度又降雪　銀白世界美景曝光

日本澀谷PARCO男墜樓亡！路過大叔「險遭燒肉粽」　頭被腳砸中

柯文哲抗告遭駁回　民眾黨：高院明知北檢證據薄弱「仍屈從上意」？

源田壯亮外遇正式道歉　老婆衛藤美彩決定原諒

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

消費熱門新聞

漢堡王捲捲德腸堡限時3天快閃回歸

好市多「好多金」限期折抵！網教1招抵年費

繼光香香雞聯名寶可夢第2彈！

蠟筆小新粉看過來！「必買好物」陪你迎好運

超商抗寒優惠來了！暖暖包買1送1

7-11開賣「草莓之王霜淇淋」

超商獨賣「巨杯辛拉麵」超霸氣！

2025春節送禮指南公開健康禮盒

露營老手大推這款好物　海鮮大餐也能輕鬆料理上桌

直擊詹懷雲、柯佳嬿相揪「穿NB走紅毯」！

必勝客X富錦樹台菜香檳「3款海味比薩」開賣

超商獨家引進！延世大學新品「抹茶生乳包」來了

肯德基「紫芋金來金沙雞」只賣6周

過年必吃美味年菜　就靠「祕密武器」搞定

更多熱門

相關新聞

好市多「好多金趕快折抵」！她曝期限：點數直接歸0

好市多「好多金趕快折抵」！她曝期限：點數直接歸0

200萬張好市多聯名卡卡友注意！一名女網友熱心提醒，即起在好市多結帳，好多金能全額折抵消費，或是折抵年費也可以，只到2月28日止，提醒會員們可趁這波「無痛採買年貨」。對此，官方粉專也強調，若好多金未使用完，將在4月1日自動失效。

好市多1福利沒了！　會員哀嘆：悲劇

好市多1福利沒了！　會員哀嘆：悲劇

美好市多「1款感冒藥」異物汙染　宣布召回

美好市多「1款感冒藥」異物汙染　宣布召回

好市多新甜點一顆16元　網友讚神還原

好市多新甜點一顆16元　網友讚神還原

首度！Costco公寓大樓2027完工　地點曝光

首度！Costco公寓大樓2027完工　地點曝光

關鍵字：

好市多好多金

讀者迴響

熱門新聞

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

快訊／柯文哲4人抗告全駁回　羈押3個月

加州野火狂燒沒水救！原因恐在這對夫婦

快訊／半個台灣有感　今晨規模4.9地震最大震度4級

高院駁回抗告理由曝！柯文哲4人看守所過年

快訊／洛杉磯野火驚傳童星喪生！

台灣人「10大傷腎習慣」曝！醫：一週喝3次衰老速度快

1.11釘孤枝嗆「法律系滾出司法圈」！　律師傻眼：實在非常蠢

按摩妹「拒肉償」　慘遭臨時工凌虐性侵

《模範計程車》李允熙驟逝！享壽64歲

快訊／今晨7.5℃！　最冷時刻要來了

朴成焄宣布「退出與潤娥主演作」

身分證「中2碼」春節住飯店1人2025元

東大校花現身寧夏夜市！爽嗑蚵仔煎

不是麻疹！　醫揭「真正大魔王」

更多

最夯影音

更多

【回到故鄉？】帶狗勾們上武嶺亭追雪還順便來首大合唱

黃聖依選擇離婚「不再受他掌控」　楊子爆哭：我又不是找不著更好的！

鬼鬼懷孕生女「3年前就凍卵」　打針痛到叫出來…炎亞綸幫戳肚

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

高雄小貨車闖紅燈連2撞！ 轉圈「天女散菜」畫面曝

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面