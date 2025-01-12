好市多「好多金」折抵只到2月！逾期將歸0　網教1招抵年費

▲網友分享「好多金」折抵期間只到2月底。（圖／翻攝臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」）

記者林育綾／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）會員專屬的「好多金」開放折抵了！近期有不少消費者發現，自己的好多金累積數千元，等於無痛買年貨；但也有網友在臉書社團分享，日前結帳時被店員問是否折低，她不清楚規則而拒絕，後來才知道，折抵期限只到2月28日，逾期將歸零，不過如果來不及用，還能拿來折抵年費。

有網友近日在「Costco好市多 商品經驗老實說」PO文表示，日前到好市多買年貨，店員問她是否折抵好多金，她不清楚規則而拒絕，結完帳問店員才知道，好多金必須在2月28日前折抵，否則將歸零。她進一步詢問得知，好多金可現折當次消費，或保留至下次使用，但如果沒在期限內使用，也可以用來折抵「會員年費」。她看很多網友分享動輒千位數起跳的好多金，「過年可以無痛買年貨了」。

好市多會員持有Costco富邦聯名卡，在消費時都能獲得「好多金」回饋，而Costco公告每年1月起至2月28日開放折抵，非此期間不接受折抵，超過期限未使用將歸零。

根據好市多官網規則說明，若會員以「Costco富邦聯名卡」代繳會員年費，一律優先折抵好多金，以好多金折抵年費無期限限制。不過要特別注意，好市多每年3月31日，會將前一年累積未使用的好多金歸零。

若想在採買時折抵好多金，持卡人只要在指定期間（1月1日至2月28）至Costco店內消費，結帳時事先告知人員，即可進行折抵，若未告知視同一般正常交易，結帳後無法補折抵。系統將直接換算當次交易最高可折抵的好多金，最高可折抵100%，完成折抵後不得要求取消。

▲好市多「好多金」已開放折抵至2月28日。（圖／資料照）

其他網友看了也紛紛留言「我的好多金5千多，還好買東西跟1月繳年費有抵掉了，我都不知道3月要歸零了耶。」、「感謝提醒，剛好下禮拜要去好市多」、「其實超過228也沒關係啦 好多金當年費扣不限日期 但僅限你的好多金跟年費差不多，不然就虧了」。

也有人說「通常我會2月開始再全額折抵，因為假設你現在今年1月消費折抵完還有剩餘金額要付，所產生的好多金，期限還是到今年3月底就會歸零。等於你二月還是要再去賣場折抵一遍。」、「能夠用就趕快用，不必留到什麼特別的時間或用途。好多金又不會生利息，不用這個就要用銀行帳戶裡的錢，那些還是能生利息的。」

想查詢「好多金」餘額，會員可透過好市多APP，至「我的帳號」點按「好多金查詢」即可得知。

網友也分享，今年好市多的新年禮盒很好入手，從保健食品、澳洲櫻桃水果禮盒，還有干貝都是不錯的選項，還有多款限定包裝的禮盒，如桂格養氣人參等商品都有「農曆新年特別版」。年菜部分，老協珍佛跳牆獲得大好評。其他趣味小物還有電動麻將桌、麻將抱枕，也引起討論關注，不少人計劃買來作為年節應景擺飾。