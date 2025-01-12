30歲人妻想「從警」！過來人見丈夫職業搖頭：除非有靠山

▲人妻有意參加警察特考，跟老公一樣當警察，但卻被大批網友勸退。（示意圖／擷取自TPG達志影像）

圖文／CTWANT

每年過完農曆春節後都會湧現一波轉職潮，而轉換跑道的原因不外乎是工作待遇、職業發展、生活需求等。就有一名人妻透露，為了增加家庭收入，目前任職於教育領域的她，有意「跟老公一樣從警」。貼文曝光後，網友紛紛搖頭直呼，「真心不建議夫妻都警職！」

該名人妻在Dcard發文，表示自己現年30歲，是一名3寶媽，從事教職工作的她，每月薪資約4萬元，而老公則是從警11年，為了減輕房貸及經濟壓力，加上今年起警察特考已廢除身高限制，讓她有了「轉行當警察」的念頭。

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原PO透露，然而她將想法告知老公後，對方卻以「無法照顧好家庭」為由，不贊成她報考，對未來職涯規劃游移不定的她，苦惱向網友求問，「請問我的條件適合報考警察嗎？」

貼文一出網友一面倒留言勸退，「真心不建議夫妻都警職，除非你有強大靠山能讓你下單位就到內勤，如果都在派出所輪班，下班只剩睡覺補眠功能，根本無暇照顧家庭」、「你先試看看連續5天的18點到6點醒著，或20點到8點醒著，如果還可以照顧小孩就考吧」、「有可能兩個人同時夜班，這樣小孩要給誰帶呢」、「警職6年路過，女生當警察很傷身體」、「我跟先生都警職，認真回答你，不適合，建議去考別的公職考試。」

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