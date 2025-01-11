學測18日登場！木柵集應廟辦祈福會　特推供品有這些

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臨時抱佛腳還有用！學測18日登場集應廟辦祈福會　特推供品有這些

▲▼大學學測將在下周登場集應廟辦祈福會，特別推薦芹菜、蔥、竹筍、茶葉等供品。（圖／木柵集應廟提供）

▲大學學測將在下周登場，集應廟辦祈福會。（圖／木柵集應廟提供）

記者陳家祥／台北報導

大學學科能力測驗即將於1月18日至20日舉行，木柵集應廟11日特別舉行文昌祈福法會為學生祈福。許多學生與家長攜帶貢品前來參拜，廟方特別建議信眾供奉象徵寓意的祭品，如芹菜（勤勞）、蔥（聰明）、竹筍（順利）、茶葉（好彩頭）、發糕（高升）、油（加油）、粽子（包中）及掛花（應考得中），以象徵性的供品表達對考試成功的美好期望。

木柵集應廟主委張敏男表示，參與文昌法會的信眾應由龍邊進入寺廟，按照流程完成整個祈福活動。首先，需將與考試相關的資料以及祭拜用品供奉於指定供桌，以表達敬意並祈求考試順利。接著，依循寺廟的祭拜程序進行，包括向文昌帝君虔誠禱告，並清楚說明考試時間、科目等資訊以及祈願內容。

主委張敏男提醒，完成祭拜後，信眾可響應環保，以集應文昌筆代替傳統金紙進行祈福，既環保又富有儀式感。隨後，將考試相關的證件或影本放置於寺廟內的收集箱中，以象徵祈求文昌帝君的智慧加持與庇佑。信眾還可以點燃文昌燈，進一步強化祈福效果，期盼保儀尊王與文昌帝君賜予考生智慧與力量。

此外，廟方特別建議信眾供奉象徵寓意的祭品，如芹菜（勤勞）、蔥（聰明）、竹筍（順利）、茶葉（好彩頭）、發糕（高升）、油（加油）、粽子（包中）及掛花（應考得中），以象徵性的供品表達對考試成功的美好期望。

廟方強調，木柵集應廟祈福考試的效果一向深受信眾肯定，多位錄取第一志願的考生曾回廟還願。距離考試尚有一段時間，誠邀各界信眾前來參拜，為即將面臨考試的考生增添信心與祝福。廟方亦祝福所有考生考運亨通，順利實現升學夢想。

▲▼大學學測將在下周登場集應廟辦祈福會，特別推薦芹菜、蔥、竹筍、茶葉等供品。（圖／木柵集應廟提供）

▲大學學測將在下周登場，集應廟辦祈福會，特別推薦芹菜、蔥、竹筍、茶葉等供品。（圖／木柵集應廟提供）

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關鍵字：

木柵集應廟

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