東慈揪爺奶吃年菜！暖心抽「東森廣場購物金」鼓勵長者春節出門健康樂活

▲東森慈善基金會與天主教失智老人基金會、台北市萬華老人服務中心共同攜手，於1月11日在國軍英雄館舉辦「萬華獨居長者圍爐春節圍爐送暖餐會」，為台北市中正、萬華區的清寒獨居長者送上一份愛與溫暖。東森集團廖尚文副總裁（左）也代表王令麟總裁來到現場，與獨居長者們摸彩同樂！（圖／黃克翔記者攝，下同）

記者萬玟伶／台北報導

當歲末年終的年節腳步越來越近，對於許多孤獨過冬的清寒長者而言，年節的意義不僅是對新一年的期盼，更是對關懷與陪伴的渴望。東森慈善基金會秉承集團總裁王令麟「別人做生意，東森做公益」的理念，於1月11日（週六）與天主教失智老人基金會、台北市萬華老人服務中心共同攜手，在國軍英雄館中餐廳舉辦了一場溫馨的歲末活動「萬華獨居長者圍爐春節圍爐送暖餐會」。現場請來歌手獻唱、爵士樂隊演奏，還提供等同於現金的東森廣場購物金上萬元，讓長輩們摸彩試手氣，現場還迎來「財神爺」送禮，人人有獎有紅包，場面歡欣熱鬧！

再次來到這個一年一度暖心圍爐餐會的東森集團廖尚文副總裁誠摯表示，「今天很開心也很感動能代表王令麟總裁前來，東森慈善基金會已經成立25年了。25年來在總裁的帶領下，我們結合了1,200萬位東森購物會員，透過捐贈發票、兌換獎金，支持東慈持續推動各項公益活動。包括我們為偏鄉孩子推動18年的『愛的早餐』計畫，這些受惠的孩子們如今有些已經上了大學，甚至順利畢業。此外，我們也與天主教失智老人基金會合作，共同關注失智長輩的需要。根據國發會資料，截至2024年，65歲以上的長者已達到449萬人，其中約有8%、約35萬人是失智長輩，這是一個非常值得我們持續關注與照顧的族群！」

▲▼東森集團廖尚文副總裁代表王令麟總裁來到現場，他表示，送出東森廣場購物金的目的就是希望鼓勵長者多多出門，避免久居在家增加失智的風險，希望大家都能保持健康的身心，約定每一年都能回到這裡團聚、共享佳餚！台北市社會局老人福利科趙佳慧科長（下圖左）也代表台北市社會局致贈感謝狀，感謝「東森廣場台北車站」共同支持這場活動。

因此，廖尚文也特別關心現場長輩朋友的健康，鼓勵他們有空可以多多出門散心，「我們在附近的東森廣場台北車站K區地下街，不定期會舉辦許多同樂活動，像是許多長輩會來報名的麻將大賽，歡迎你們也來報名參加，一起動手也動腦，再拿抽到的東森廣場購物金直接到現場買自己喜歡的商品、喜歡吃的東西，讓東森集團、東森購物隨時陪伴著大家，提供生活上各種貼心的照顧！」

天主教失智老人基金會陳麗華副執行長也暖心表示，「在關懷長者的路上，東森集團一直都很幫忙！20年前就有和我們合作過老歌演唱會，這幾年也幫忙我們製作失智宣導短片，提醒大家關心身邊長輩。」她認為，「長輩獨居」這個議題雖然乍聽孤單，但戶數比例年年增長也是事實，因此很謝謝東森集團在年前這個家家團圓的時候傾注關懷，讓獨居長輩們也能感到滿滿溫暖。「台灣獨居長輩的比例愈來愈高，目前獨老、雙老的戶數也佔了三成多，很樂見東森集團以及東森慈善基金會繼續伸出援手，引領眾人一起關懷獨居長輩！」

▲天主教失智老人基金會副執行長陳麗華長期致力於關懷獨居長者與失智長輩的福祉，並積極推動各項照護與支持服務，她呼籲社會大眾多關心身邊的長者朋友，給予他們更多陪伴與關懷。

活動首先由天主教失智老人基金會的陳科神父帶領祝禱儀式，為現場所有參與者祈求平安、幸福與健康。緊接著就是充滿歡笑與感動的團圓餐時光，為了讓長者吃好吃暖，餐廳特別精心設計餐點，像是象徵美味團圓的古早風味米粉鍋、寓意養生長壽的黃金蟲草燉全雞以及象徵年年有餘的樹子金目鱸等，長者們一邊品嘗美食，一邊與同桌的貴賓、志工分享生活點滴，氣氛溫馨融洽。

▲▼長者們同聚一堂，提前品嚐豐盛的年節團圓餐，和諧歡樂的氛圍讓場面格外溫馨感人。

▲關懷小丑協會也來到現場，以繽紛亮麗的氣球裝飾營造出喜氣氛圍，迎接每一位賓客，讓長輩們感受到年節的溫暖與喜悅。

為了讓活動更添樂趣，現場特別安排了長者同歡唱歌的環節，就連廖尚文副總裁也忍不住高歌一曲，一連帶來《秋雨彼一暝》、《世界第一等》兩首歌，場面溫馨又充滿歡樂，有長者甚至情不自禁地站起來一起合唱，一位長者笑著說：「好像回到年輕時候，真的太開心了！」餐會穿插的精彩節目，包含鼓霸樂隊的專業演奏，歌手楊燕妮也熱情演唱《愛你一萬年》、《恭喜發財》、《我是男子漢》等膾炙人口的歌曲，將現場氣氛推向高潮，現場掌聲熱烈喊安可，氣氛歡樂洋溢。

▲▼廖尚文副總裁在現場忘情獻唱《秋雨彼一暝》、《世界第一等》兩首歌，帶動現場歡樂氣氛。歌手楊燕妮（下圖）也身穿亮麗華服熱唱經典應景歌曲，搭配鼓霸大樂隊精湛的演奏，悠揚樂音與動人歌聲交織，讓台下長者陶醉其中。

活動的高潮就是摸彩環節！東森慈善基金會為了此次難得的歲末餐會，也連結了東森國際股份有限公司、東森得易購股份有限公司與東森廣場台北車站，一起共襄盛舉，特別準備了長輩常光顧的台北車站K區地下街、台北榮總美食街和中和東森購物大樓一樓美食街，皆可以直接折抵使用的「東森廣場購物金」！每一位幸運抽到購物金的長者都興奮領獎，現場也不吝響起熱烈掌聲！

▲▼餐會中間，東森集團副總裁廖尚文（上圖左）再度上台擔任摸彩嘉賓，現場抽出等同於現金的東森廣場購物金，為長者們帶來滿滿驚喜與歡樂！

▲活動最後，現場也驚喜出現「財神爺」分送紅包，將溫暖與祝福傳遞給在場的每一位長輩。

「清寒獨居長者的生活真的不容易。」現場志工感性表示，「許多長者獨自生活，缺乏親人陪伴，年節對他們來說更是一個特別孤單的時刻。我們希望透過這次活動，讓他們感受到被關懷，並且重新找回團圓的溫暖。」深受感動的東森集團與東森慈善基金會，長年也致力於幫助弱勢族群，東森集團大家長王令麟更是以身作則，多次帶領團隊參與公益活動，包括鼓勵偏鄉孩童的「送愛到部落」感恩活動、向榮民之家向長輩拜年、贊助專業領域的台灣年輕選手等，期許來年繼續用實際行動詮釋企業責任，打造一個更具有溫度的台灣社會。