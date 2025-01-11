「浪」愛延續二手市集　動保環保「蛇」麼都有

▲社團法人台南市流浪動物愛護協會，攜手曾之婕議員服務處、丸市集、龍山里及多個公益團體，共同舉辦「動保環保蛇麼都有」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

社團法人台南市流浪動物愛護協會，1月11，12日攜手曾之婕議員服務處、丸市集、龍山里及多個公益團體，共同舉辦「動保環保蛇麼都有」活動，堪稱2025年開春最大規模的迎新送舊跳蚤市集，讓民眾一起尋寶，也幫流浪「汪喵」找到一起幸福生活的好家人。

11，12日兩天從上午10時到下午5時的活動相當多元，由丸市集安排近80攤好逛又好用的二手良品及手作文創攤位共襄盛舉，堪稱是近年來二手市集當中規模最大，由於年關將近，許多民眾都會在家裡發現全新、平時又用不到的物品，讓來踅街的市民朋友除了找到價格實惠的「寶物」以外，還能發掘獨特且充滿故事的奇珍異品，支持地球永續環保，共創環保、不浪費的雙贏新氣象。

台南市流浪動物愛護協會一直都致力於用愛終止流浪、為毛小孩找幸福的善行義舉，在兩天的活動中，也舉辦「汪喵犬貓送養會」，希望能夠媒合愛護動物的有心人成為流浪汪喵的下一個家人。另外現場還有大銃街元和宮全臺白龍庵熱情贊助「家將臉譜」免費體驗活動，讓大人小孩都有機會親身感受神秘臉譜的製作過程，，以及生生優動西門分院提供「物理舒緩」，供民眾健康諮詢，舒緩筋骨好過年。

議員曾之婕說，服務處已經連續三年，和台南市流浪動物愛護協會一起舉辦這項有意義的活動，尚未擔任議員之前，他就和一些熱心的朋友持續關注浪浪的議題，也希望藉由送養會和市集活動，讓民眾知道流浪動物的愛護者長期默默付出的心力，希望台南市民朋友能夠多了解，並且支持市府浪浪森活村的建設推動，如此台南市流浪動物問題才能夠得到妥善人道方式解決。

今年主辦單位也增加「靈蛇獻瑞」的活動，準備相當多全新的用品分享給中低收入戶，讓弱勢家庭憑相關證件就能領取全新衣服、包包、生活用品等日常物資，以每戶為單位，可以挑選五樣物品，讓他們在寒冬當中，也能夠和平常家庭一樣溫暖過年，讓各界的愛心延續到社會每一個角落。