宣導有成！蘭嶼、綠島垃圾量去年減少約1萬2千公斤

▲蘭嶼與綠島垃圾量去年減少約12000公斤。（圖／記者楊漢聲翻攝）



記者楊漢聲／台東報導

台東縣綠島鄉與蘭嶼鄉以壯麗的海洋生態與獨特的原民文化每年吸引眾多遊客前往，成為國內熱門旅遊地。然而，隨著觀光人數的增加，離島的環境壓力日益升高，透過環保宣導從源頭減少垃圾量，喚起更多人對減少一次性塑膠製品使用的重視，去年垃圾清理數據顯示廢棄物總重17614.5公斤，較前年的29788公斤減少約12000公斤。臺東縣政府表示，垃圾量的減少感謝清掃團隊積極推廣垃圾分類和資源回收，幫助居民與遊客養成環保習慣，進一步降低不可回收垃圾的產生，成果令人振奮。



台東縣政府說明，這項成果充分展現縣府攜手結合地方鄉里及社區團隊的緊密合作，共同解決蘭嶼與綠島的環境衛生挑戰，縣府將持續推動環境管理與衛生政策，全面提升生活環境條件，確保居民的生活品質。未來也將強化離島環境清潔資源的投入，提升清掃效能，為遊客帶來更優質的旅遊體驗。



台東縣環保局指出，去年清理規劃主要針對蘭嶼的開元港、航空站、東清灣，和綠島的遊客中心、南寮漁港及柚子湖等重點區域進行環境復原，清理內容包括海岸漂流木與海漂垃圾，及恢復街道通行與周邊環境整潔，迅速改善當地居民與遊客的生活品質。清掃行動不僅改善了離島環境，也吸引社區居民與志工踴躍參與，形成環保共識，不但展現了公部門與社區居民的團結協作精神，同時反映出縣府在資源整合及環境治理上的高效執行力，讓離島環境快速回復到最佳狀態，為未來的永續發展奠定了堅實基礎，展現了綠島與蘭嶼作為自然與文化共生典範的潛力。



環保局長郭建成感謝參與清掃工作的同仁、僱工及在地志工，特別向艱困環境中默默奉獻的清掃夥伴們致上最高敬意。透過跨部門協作與社區團體的緊密配合，環保局不僅推動離島環境清潔治理，更凝聚社區力量，深化永續發展意識，為居民打造更安全、更宜居的家園。無論是當地居民還是遊客，都應共同肩負環境保護的責任，減少一次性塑膠製品的使用，主動參與垃圾分類與淨灘活動，每一份努力，都是守護離島自然美景的重要貢獻。