　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

宣導有成！蘭嶼、綠島垃圾量去年減少約1萬2千公斤

▲蘭嶼與綠島垃圾量去年減少約12000公斤。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲蘭嶼與綠島垃圾量去年減少約12000公斤。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣綠島鄉與蘭嶼鄉以壯麗的海洋生態與獨特的原民文化每年吸引眾多遊客前往，成為國內熱門旅遊地。然而，隨著觀光人數的增加，離島的環境壓力日益升高，透過環保宣導從源頭減少垃圾量，喚起更多人對減少一次性塑膠製品使用的重視，去年垃圾清理數據顯示廢棄物總重17614.5公斤，較前年的29788公斤減少約12000公斤。臺東縣政府表示，垃圾量的減少感謝清掃團隊積極推廣垃圾分類和資源回收，幫助居民與遊客養成環保習慣，進一步降低不可回收垃圾的產生，成果令人振奮。

台東縣政府說明，這項成果充分展現縣府攜手結合地方鄉里及社區團隊的緊密合作，共同解決蘭嶼與綠島的環境衛生挑戰，縣府將持續推動環境管理與衛生政策，全面提升生活環境條件，確保居民的生活品質。未來也將強化離島環境清潔資源的投入，提升清掃效能，為遊客帶來更優質的旅遊體驗。

台東縣環保局指出，去年清理規劃主要針對蘭嶼的開元港、航空站、東清灣，和綠島的遊客中心、南寮漁港及柚子湖等重點區域進行環境復原，清理內容包括海岸漂流木與海漂垃圾，及恢復街道通行與周邊環境整潔，迅速改善當地居民與遊客的生活品質。清掃行動不僅改善了離島環境，也吸引社區居民與志工踴躍參與，形成環保共識，不但展現了公部門與社區居民的團結協作精神，同時反映出縣府在資源整合及環境治理上的高效執行力，讓離島環境快速回復到最佳狀態，為未來的永續發展奠定了堅實基礎，展現了綠島與蘭嶼作為自然與文化共生典範的潛力。

環保局長郭建成感謝參與清掃工作的同仁、僱工及在地志工，特別向艱困環境中默默奉獻的清掃夥伴們致上最高敬意。透過跨部門協作與社區團體的緊密配合，環保局不僅推動離島環境清潔治理，更凝聚社區力量，深化永續發展意識，為居民打造更安全、更宜居的家園。無論是當地居民還是遊客，都應共同肩負環境保護的責任，減少一次性塑膠製品的使用，主動參與垃圾分類與淨灘活動，每一份努力，都是守護離島自然美景的重要貢獻。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／邱軍撞死人還肇逃遭收押　唱片公司發聲「研擬解約」
快訊／柴山嚴重車禍！19歲男騎士頭部重創命危
饗饗食物中毒案擴大！1／5有814人用餐
快訊／李文宗羈押7天後提抗告　柯文哲、應曉薇律師趕工中
屏東水溝裡有鱷魚！凍僵乖乖被逮
快訊／饗饗食物中毒擴大！累計通報32人　復業申請駁回
快訊／下班注意！國3砂石車衝出邊坡　匝道緊急封閉
來台灣交流！淡江女大生遊泰被大象攻擊亡　象夫慘了
獨／理科太太前夫現身士檢！被控涉2項刑事罪名
民眾爆吃鼎泰豐嘔吐腹瀉！北市衛生局稽查揪「2缺失」
北港鎮農會驚爆集體A錢！女會計搬走1.2億

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

陳亭妃爭取台南新營糖廠全面活化利用　帶動地方觀光文化發展

桃園消防局獲贈百萬幫浦車　吳重燈、許金桐夫妻回饋社會

宣導有成！蘭嶼、綠島垃圾量去年減少約1萬2千公斤

台東榮民服務處小龍年邀榮民圍爐團圓　還進偏鄉送暖

賣菜返家沒電突刁車　台東暖警路邊接電神救援

桃園電動公車佔比六都之末　張善政：持續推動盼突破35%

立委游顥邀經濟部、內政部考察竹山南雲產業園區　拚7月核准開發

增進救災技能　南消五大隊大灣分隊辦高危場所雲梯車操作訓練

花蓮市發送愛心禮券！1296弱勢戶受惠　每戶最高可領2500

強化災害應變能力　南消四大山上區玉山長照機構辦火災演練

#黃仁勳 拿晶片化身 #美國隊長 召喚雷神槌 #新顯卡 甜甜價曝光 #CES展

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

邱軍撞死運將涉肇逃　Lulu嘆「極大的悲傷」

【給小貓送飯】飼料碗竟卡住她耐心從門縫抓出　成功吃上飯！

大馬女忘記帶鑰匙　秀特技「像蛇般鑽門縫」成功入屋

郭俊麟帶妝被KID誇帥　手足無措急Cue陳冠宇

【拍攝者不救】汪：衣服怎麼卡到牙齒啦～XD

周深上台領獎狂墊腳「到底誰說麥很矮？」

空拍畫面直擊！三重民宅「建商出包」　一夜倒塌成碎石堆

老翁開車等紅綠燈突下車　網見他緩慢進後座：阿伯腳麻

陳亭妃爭取台南新營糖廠全面活化利用　帶動地方觀光文化發展

桃園消防局獲贈百萬幫浦車　吳重燈、許金桐夫妻回饋社會

宣導有成！蘭嶼、綠島垃圾量去年減少約1萬2千公斤

台東榮民服務處小龍年邀榮民圍爐團圓　還進偏鄉送暖

賣菜返家沒電突刁車　台東暖警路邊接電神救援

桃園電動公車佔比六都之末　張善政：持續推動盼突破35%

立委游顥邀經濟部、內政部考察竹山南雲產業園區　拚7月核准開發

增進救災技能　南消五大隊大灣分隊辦高危場所雲梯車操作訓練

花蓮市發送愛心禮券！1296弱勢戶受惠　每戶最高可領2500

強化災害應變能力　南消四大山上區玉山長照機構辦火災演練

台積電帶飛！Cowos供應鏈弘塑市值超車台玻　老謝：不可思議

緯穎2024年每股賺126.57元　創歷史新高

中國宣布鋰礦儲量躍升至「世界第二」　官方稱：重塑全球格局

快訊／邱軍撞死人還肇逃遭收押　唱片公司切割「研擬解約」：無法容忍

快訊／高雄柴山嚴重車禍！19歲男騎士安全帽噴飛　頭部重創命危

豪宅「無量大逃殺」中！菲神曝對話：一堆下殺還是沒人看

特力2024全年營收近368億元　今年挑戰雙位數成長

年收破億！蔡阿嘎擁7間北市房　他驚「YT這麼好賺？」網曝賺翻真相

中國「流感疫情升溫」　搶購藥物與炒作價格再現

帶貨談不攏！小三通跑單幫夫妻碼頭吵翻天　他衝動跳海獲救

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

地方熱門新聞

三重建商補償受災戶20萬、租客3萬

南消自衛消防編組應變能力驗證觀摩演練

東港警長警廣打詐宣導 假投資居詐騙排行榜冠軍

春節疏運多項客運票價及轉乘優惠

南消四大山上區玉山長照機構辦火災演練

2025永康中心首場徵才11日南科開跑

南消五大隊大灣分隊辦高危場所雲梯車操作訓練

台南重要濕地生態保育績效成果優良黑面琵鷺數量增加

花蓮市民小巴推超值月票　Hualien Yo真行滿額贈好禮

綠批議員任內增破億不動產　簡賜勝團隊回應

這所大學校園153種動物　生態多樣豐富

台南勞局結合工會匯集群愛助弱勢好過年

114年農曆春節　桃園公車路線營運班次調整

里港警提醒青少年　散布私密影像已構成犯罪

更多熱門

相關新聞

台東榮服處　小龍年圍爐賀春添福

台東榮服處　小龍年圍爐賀春添福

農曆春節是國人最為重視的三大傳統節日之一，也是全家團圓、共度佳節的時刻。為了向榮民表達新春祝福，台東縣榮民服務處特別規劃了關懷送暖及歲末圍爐賀新春系列活動。除了在1月17日於和風新棧飯店舉行的大團圓圍爐活動外，還針對偏鄉地區安排了圍爐賀春添福活動。

返家途中車輛沒電拋錨　警協助接電救援

返家途中車輛沒電拋錨　警協助接電救援

台東連2天死亡車禍！23歲騎士、15歲單車少年頭部重創不治

台東連2天死亡車禍！23歲騎士、15歲單車少年頭部重創不治

小小警察初體驗　國小生參訪馬蘭派出所

小小警察初體驗　國小生參訪馬蘭派出所

慈心宮慨捐台東縣警局偵防車

慈心宮慨捐台東縣警局偵防車

關鍵字：

離島環保台東

讀者迴響

熱門新聞

洛杉磯緊急狀態！「野火狂燒豪宅區」撤3萬人

獨／邱軍撞死運將重大進展　女友指證他有喝酒

竹科女吃掉閨蜜尪「遭偷拍」　性癖被曝光

王子、毛弟「0元爽住昆凌豪宅」現省864萬

快訊／林秉文發聲了！公開「逃亡台灣原因」　願意立馬回來

獨／邱軍撞運將急衝修車廠　3天沒拆1顆螺絲原因曝

麻疹開始流行了！醫曝「1恐怖副作用」都被忽略

愛家月子中心爆倒閉　老闆捲款跑路「整棟樓剩新生兒與產婦」

台男追到韓美女CEO　交往5月現況曝

刺青女優「全裸攝影會」　奧客過分要求決定引退

「非常濕冷」恐剩5℃　雨最大時間曝

看似沒心機「超級雙面人」星座

《魷魚遊戲2》朴圭瑛失誤爆雷「關鍵角色身分」

苦苓曝友人妻行房後恭敬行禮「感恩哪師兄」尪性趣全失

研究實證愛滋感染者「病毒測不到=不會傳染」

更多

最夯影音

更多

#黃仁勳 拿晶片化身 #美國隊長 召喚雷神槌 #新顯卡 甜甜價曝光 #CES展

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

邱軍撞死運將涉肇逃　Lulu嘆「極大的悲傷」

【給小貓送飯】飼料碗竟卡住她耐心從門縫抓出　成功吃上飯！

大馬女忘記帶鑰匙　秀特技「像蛇般鑽門縫」成功入屋

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面