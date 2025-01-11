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川普批風電是垃圾　經長郭智輝：他任期僅4年影響有限

▲▼經濟部今日召開年終記者會，部長郭智輝、政務次長何晉滄、政務次長江文若、常務次長連錦漳、台電副總經理蔡志孟、中油執行長林珂如等官員就經濟部未來展望進行報告。（圖／記者湯興漢攝）

▲經濟部部長郭智輝。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

美國總統當選人川普近日抨擊風力發電如同垃圾，經濟部長郭智輝今天表示，全球共識仍是2050年達成淨零碳排，川普的總統任期僅4年，對全球影響有限。

外電報導，美國總統當選人川普再度重申反對風力發電的立場，痛批風力發電機根本是「垃圾」，不僅成本過高且仰賴補助，更缺乏公眾支持，在他任內不准再蓋新的風電廠。

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郭智輝今天在經濟部年終記者會被問及此事時回應，川普雖然如此表態，但他的任期僅4年且不能再連任，因此影響有限，台灣反而可藉此得到較低成本的機會。

▲▼台中港科技產業園區,遠行星呈,台中港市政特區,離岸風電。（圖／記者姜國輝攝）

▲離岸風電示意圖。（圖／記者姜國輝攝）

郭智輝也讚揚，川普是很優秀的領袖，上任後目標是再度讓美國偉大，而1980年代是美國最強盛的時代，當時美國的科技、汽車、建築和太空產業發展強大，可以藉由了解美國80年代產業發展脈絡，掌握未來川普帶領美國產業政策的走向。

至於美國可能放緩發展電動車，郭智輝認為，未來影響電動車產業市場關鍵，仍在自駕系統開發，而非美國能源政策或石化產業政策，「這些都只是一時的小亂流」，川普4年任期結束後，仍會回到全球共識，即2050年淨零碳排共識。

此外，針對國內離岸風電國產化政策放寬爭議，郭智輝指出，國產化策略不會停止，但台灣市場太小，所以一定要帶台廠到世界舞台，況且幾乎全球每一國家在2040、2050年，都將再生能源此列為第一順位，經濟部的工作便是協助國內廠商具備國際市場競爭力，前進日本、菲律賓等市場。

對於興達海基退場，郭智輝強調，中鋼已更換領導者，過去基於地理環境限制，風險控管較沒有那麼精準，但現在可藉著已累積的技術，改做服務型工作，即成為知識提供者，而非勞動提供者，結合北部公司共同分享全球市場。

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