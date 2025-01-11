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日本待6天「躲過流感」　他曝防疫7小物！一票人狂筆記

防疫

▲林氏璧分享自己的7樣防疫小物。（圖／Facebook／日本自助旅遊中毒者）

文／CTWANT

日本流感疫情持續升溫，創下25年來高峰，而台大前醫師林氏璧就在網路上發文，表示自己在日本已經待了6天，依舊保持安全沒有中獎。而他也分享了自己的7樣防疫小物，包括口罩、酒精乾洗手、R1優酪乳、維生素C發泡錠、噴的蜂膠、感冒症狀治療藥物及喉糖，貼文一出立刻引起網友熱議。

台大前醫師林氏璧在Facebook粉專「日本自助旅遊中毒者」中發文，表示他到北海道已經第6天了，雖然當地流感相當嚴重，但仍保持安全沒有中獎。他也表示，旅程剩下3天，希望自己能堅持住，持續保持健康。

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而林氏璧也分享自己的防疫小物，其中包括口罩、酒精乾洗手、R1優酪乳、維生素C發泡錠、噴的蜂膠、感冒症狀治療藥物及喉糖等7樣小物。

林氏璧指出自己雖然沒有全程戴口罩，但室內不通風或是擁擠的地方他一定都會戴上。酒精乾洗手則是準備少於100毫升、可以順利帶上飛機的小瓶裝版本，若不小心觸摸可能被多人碰觸過的地方就會使用一下，像是手扶梯或是電梯鈕。

另外，林氏璧透露，自己每天早上會喝一瓶含有R-1乳酸菌的優酪乳，藉此增強NK細胞活性，提高免疫力。也會泡一顆含鋅的維生素C發泡錠來喝，雖然這兩者在科學上應該都沒有非常確切可以預防流感的證據。

貼文一出也引起網友熱議，紛紛表示「我女兒7歲昨天發燒驗出流感A，我們天天一起睡，身為主要照顧者的我挫勒等，等會去買一手R1回來好了」、「項目完全就是我也會攜帶的備品」、「我除了維他命c錠沒準備，其他都一樣耶！上週從東京玩到青森，一路安全返台～」、「謝謝分享，我應該會直接按照這個圖片買一套回來」。

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