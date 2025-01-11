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日本流感大爆發！專家曝「1關鍵原因」　開學後疫情恐進一步擴大

▲▼日本疫情。（圖／路透）

▲日本流感疫情創新高，專家估恐進一步擴大。（圖／路透）

文／中央社

日本全境入冬以來流感大流行，患者數已創1999年後新高紀錄。專家研判主因跟這幾年流感未流行導致免疫力下降有關，面對各級學校即將開學，流感疫情有可能進一步擴大。

日本全境截至去年12月29日止的一週內，平均每間醫療機構收治患者數高達64.39人，創採用現行統計方式的1999年以來新高紀錄。

日本產經新聞報導，日本專家談到本季流感疫情擴大的主因，認為可能跟民眾這幾年因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情採取防疫措施造成流感未流行，導致流感免疫力下降有關。

專家示警，由於各級學校新學期將開學，疫情有進一步擴大的危險。

TBS電視台報導，日本流感患者數創新高，連訪日外國觀光客都難倖免。一間位於東京的診所，不斷有外國觀光客前來看診。一名求診的澳洲男性出現鼻塞等輕微症狀，但他的妻子則感染流感。

醫師金川修造說，如果有人在機場候機室或電車車廂內一直咳嗽的話，感染風險將升高，「最低限度的防疫措施，就是預先戴上口罩」。

沖繩時報報導，那霸市保健所昨天發布流感警報，因為截至今年1月5日的最近一週內，平均每間醫療機構收治患者數59.25人，大幅超過警報標準的30人。

琉球新報報導，相比日本各地，雖然沖繩縣到去年最後一週的每間醫療機構收治患者數最少，約24.30人，但也是前一週的約2.33倍。

醫療相關人士呼籲，除了做好戴口罩、手部消毒及室內空間換氣外，也應接種流感疫苗。

沖繩縣醫師會會長田名毅說，「目前令人擔心的是，除了A型流感也出現B型流感」。田名毅擔任院長的一間診所內，今年1月4日到10日已收治35名流感患者，較去年底的前一週倍增，其中B型流感患者從去年0人增加到今年的3人。

至於日本各地出現流感藥物克流感缺貨情況，沖繩縣內藥量目前還算充足。

名古屋電視台報導，名古屋市政府表示，根據市內70間定點醫療機構回報，截至去年12月29日止的一週內平均每間醫療機構收治67.49名流感患者，創開始統計的1999年4月以來新高紀錄。

創統計史新高的地區還有奈良縣，去年最後一週平均每間醫療機構收治68.48名患者；愛知縣同期平均每間醫療機構收治82.35人，也創當地統計史新高。

 
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