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新年第1波！海派玩家部落旅遊10條精彩遊程　2人成團輕鬆遊

▲▼10條路線涵蓋親子家庭、戶外冒險及紓壓療癒三大主題，滿足不同旅遊需求。（圖／東管處提供，下同）

▲▼10條路線涵蓋親子家庭、戶外冒險及紓壓療癒三大主題，滿足不同旅遊需求。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

東部海岸國家風景區管理處推出以文化、生活、共好為核心價值的「一烈！海派過生活」部落旅遊品牌，在2024年首次與東海岸各部落共同推出了週間限定、2人成團的「海派玩家」部落遊程體驗活動，隨著2025年的到來，東管處將持續持續於1-2月再推出10條精彩的部落遊程體驗，邀請大家在新的一年，一起踏上東海岸的全新旅程，感受部落文化的獨特魅力！

▲▼10條路線涵蓋親子家庭、戶外冒險及紓壓療癒三大主題，滿足不同旅遊需求。（圖／東管處提供，下同）

「海派獵人玩家」感知全開一箭中的獵人魂。

「海派玩家」首創東海岸部落旅遊超低門檻，主打「1人即可報名、2人即可成團」的輕鬆旅遊模式，讓遊客能夠避開假日擁擠人潮，悠遊享受愜意的週間出遊。遊程精選台11沿線部落推出的各類經典、新奇、療癒、有趣且深入的主題體驗活動，遊客可以依個人喜好與安排進行選擇，實現量身打造的旅遊體驗。自2024年開放報名以來，深受親子與散客類型族群喜愛。2025年為延續這股海派熱情，推出的10條路線涵蓋親子家庭、戶外冒險及紓壓療癒三大主題，提供多樣化的選擇，滿足不同旅遊需求，無論是親子共享歡樂時光、挑戰戶外極限，或是透過自然放鬆身心，都能找到最合適的專屬行程。

▲▼10條路線涵蓋親子家庭、戶外冒險及紓壓療癒三大主題，滿足不同旅遊需求。（圖／東管處提供，下同）

跟著部落族人的腳步，散步走訪歷史痕跡。

2025年新年期間10條主題路線：

一、親子家庭出遊：
1.海派藍草玩家：花蓮復興部落藍染DIY，遊客可自備衣服，與孩子共創美好回憶。
2.海派河口玩家：靜浦部落全家划膠筏，聽族人故事，享用特色下午茶。
3.海派浪花玩家：長濱海邊踏浪尋寶，體驗阿美族孩子的童年樂趣。
4.海派藝術玩家：比西里岸部落動手作小羊DIY，體驗特色寶抱鼓，品嚐當地茶點。

二、戶外冒險體驗：
1.海派獵人玩家：水璉部落體驗阿美族獵人充滿智慧與勇氣的山林生活。
2.海派療癒玩家：高山部落聽布農族的故事，享受大自然的療癒。
3.海派野溪玩家：重安部落野溪探險，品嚐精緻下午茶，享受山林溪澗的負離子。

▲▼10條路線涵蓋親子家庭、戶外冒險及紓壓療癒三大主題，滿足不同旅遊需求。（圖／東管處提供，下同）

悠哉休閒的藝術小旅行。

三、紓壓療癒主題：
1.海派咖啡玩家：豐富部落直火烘烤咖啡，享受海岸山脈無敵山海美景。
2.海派藥草玩家：奇美部落認識珍貴自然草藥，體驗暖心藥草足浴。
3.海派樹皮玩家：都蘭部落學習古老樹皮工藝，專注敲打釋放生活壓力。

▲▼10條路線涵蓋親子家庭、戶外冒險及紓壓療癒三大主題，滿足不同旅遊需求。（圖／東管處提供，下同）

暖身暖心藥草足浴泡起來。

迎接2025年，「海派玩家」在1、2月期間提供獨家優惠，民眾可在「一烈！海派過生活」Facebook或Instagram分享指定活動貼文，截圖私訊粉專小編，即可獲得單筆訂單折100元的優惠碼，折扣碼活動資訊詳見：https://bit.ly/4gHItYK

▲▼10條路線涵蓋親子家庭、戶外冒險及紓壓療癒三大主題，滿足不同旅遊需求。（圖／東管處提供，下同）

重安大石壁下品嚐風味茶點。

「海派玩家」遊程，從部落巷弄到群山大海，從半天漫遊到多日體驗，從室內文化手作到戶外自然探索，歡迎大小朋友在新的一年，放下手機平板、遠離城市喧囂，一起輕鬆跟著「一烈！海派過生活」的腳步探索東海岸部落，奔向一望無際的湛藍自由。

「一烈！海派過生活」相關連結
品牌網站：https://jacreative.com.tw/travelinseastyle/index.php
FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/Travelinseastyle
品牌LINE官方：https://lin.ee/aBSEuv5
 

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