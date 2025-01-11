搭郵輪「手機忘切1設定」GG了！　爽玩7天收4.3萬帳單

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／CTWANT

只要是出國，不管是搭飛機還是搭郵輪，真的要注意自己智慧型手機的網路設定。近期皇家加勒比郵輪的一名乘客因沒有把手機切換到飛航模式，所以即便他在郵輪上購買了WiFi套餐，但是在7天的遊輪之旅結束後，他就收到了一筆高達1,300美元（折合新台幣約4.3萬元）的帳單。

根據《每日郵報》報導指出，該名乘客雖然有購買郵輪上的WiFi服務，但是沒有將手機切換至「飛航模式」，所以導致整趟行程中，手機在背景持續使用國際漫遊服務，就這樣莫名其妙的累積了巨額的費用，其中還包含小孩使用他的手機觀看影片的費用。

在收到帳單後，該名乘客隨即聯繫皇家加勒比要求解釋。但郵輪公司明確表示，他們的政策清楚規定乘客需自行將手機切換至「飛航模式」，並且對此類疏忽不負責任。

報導中也提到，這種情況並非是單一個案，過去就曾發生手機鎖在船艙保險箱中，但由於沒有開啟「飛航模式」，所以背景應用依然可能產生流量消耗。

YouTube人氣網紅Jayson Judson也特別介紹這起案例，向觀眾警告郵輪旅遊中隱藏的財務風險。Jayson Judson表示，郵輪上的隱性收費除了手機帳單外，郵輪上的街機遊戲也是一個常見的陷阱。郵輪上的街機遊戲通常要求掃描房間鑰匙卡啟用，但消耗的費用並不會即時顯示，這導致一些孩童可能在無意間就花費數百美元，而父母通常要到結算時才驚覺問題的嚴重性。

為避免這類財務陷阱，就有專家建議，乘客在登船前確保所有設備切換至「飛航模式」，同時為房間鑰匙卡設置消費限額，以防止孩子在街機遊戲或其他服務上產生高額費用。此外，家長應密切監督孩子的活動，尤其是在面對這些未顯示即時費用的設施時。

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