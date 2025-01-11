野火毀家園！美金牌泳將僅3分鐘逃命　「10枚奧運獎牌」全沒了

▲ 霍爾在2004年雅典奧運男子50公尺自由式項目摘金。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國加州洛杉磯多起野火同時肆虐，其中7日爆發的帕利塞德野火（Palisades Fire）面積最大，已吞噬2萬1317英畝土地，燒毀許多名人、明星家園，其中包括奧運金牌泳將小加里．霍爾（Gary Hall Jr.），只能眼睜睜看著10幾枚獎牌和其他珍貴回憶付之一炬。

CNN報導，現年50歲的霍爾選手時期以速度與表演技巧著稱，曾代表美國征戰1996年、2000年及2004年奧運，共獲得10枚獎牌，其中包括5枚金牌，並在世界錦標賽中摘下3金3銀。他在1999年診斷出罹患第1型糖尿病，父親老加里．霍爾（Gary Hall Sr.）也曾在3屆奧運上奪牌。

帕利塞德野火來襲前，霍爾在家中發現山頂起火，「我以為我會有更多時間」，「當我看見大火從山上往下蔓延，我知道我必須離開」，於是他匆忙將愛犬Puddles和胰島素、祖父的畫和女兒的禮物放到車上。

但他搬完一趟跑回家便看見滾燙的餘燼從空中落下，「那時我就知道，我沒有那麼多時間了」，「我能看見餘燼掉在我家周圍的屋頂上，於是我做出決定：是時候離開了」。

▲ 帕利塞德野火肆虐後的景象。（圖／路透）

他說道，「獎牌在我的臥室壁櫥裡，離我只有70英尺（約21公尺）遠，但我沒時間去拿」， 「從我看見山頂第一道煙霧的那刻起，我大概只有3分鐘的時間，然後它（大火）就朝我撲過來」。

他很快就發現到開車到山腳下也不安全，設法逃到「帕利塞德村」（Palisades Village）購物中心，路上卻還看見許多人逗留山上拍片，沒有意識到危險逼近。

霍爾坦言要放下獎牌並不容易，「我一生都在努力達成這些目標，如今記憶還在，紀念品卻沒了」。有善心人士在GoFundMe平台為他發起募款，稱他因大火失去家園與生計，「他被迫丟下他擁有的一切，例如不可替代的傳家寶、照片等等」，也失去10枚奧運獎牌，「但帶不走他展現的精神」。