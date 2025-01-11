火海中的「白色燈塔」！洛杉磯野火吞噬豪宅　這棟建築浴火重生

Trash tycoon reveals how 'miracle' Malibu house survived wildfires when everyone else's burned https://t.co/SRHPx3jlau pic.twitter.com/tieKAaehQp — Daily Mail Online (@MailOnline) January 11, 2025

記者羅翊宬／綜合報導

近來美國加州洛杉磯野火肆虐，11人以上慘死，且將近1萬棟建築物遭到焚毀。在此之際，位在馬里布（Malibu）名人豪宅區一棟價值900萬美元的豪宅，卻宛如奇蹟般倖存，成為一片焦黑廢墟中的亮眼存在，煙霧散去後仍屹立不搖，成為火災後的傳奇，該棟建築物為64歲男性屋主所擁有。

根據《紐約郵報》、《每日郵報》，這棟3層樓住宅屬於64歲退休廢棄物管理大亨史坦納（David Steiner），憑藉其防火設計和堅固結構，在周圍數千棟建築化為灰燼的情況下仍安然無恙，凸顯其設計在災害中的重要性。

這棟面積118坪（4200平方英尺）、擁有4間臥房的住宅，牆壁與防火屋頂採用灰泥與石材建造，樁柱深入基岩50英尺，不僅專為抵禦地震而設計，也意外成為野火中的堡壘。史坦納坦言，他從未想過野火會越過太平洋海岸公路威脅到他的住屋，但他堅信這些堅固設計挽救了整棟建築。

▲美國加州洛杉磯發生大火，只有史坦納擁有的住宅沒有被焚毀。（圖／翻攝自X@Filomene36）

大火在當地迅速蔓延，摧毀了周邊數百萬美元的豪宅。當地時間7日，史坦納收到承包商傳來的影片，顯示火焰已經吞噬鄰居的房屋，且逐漸逼近他的住宅。面對濃煙與熊熊烈火，他一度以為自己的房子難逃厄運。然而，隨後收到的照片和友人傳來的新聞顯示，這棟潔白的建築奇蹟般倖存，成為獨立於焦黑廢墟中的存在。

儘管房子倖存，史坦納對這場災難仍表現出謙遜與冷靜。他表示，這僅是一處房產，他並未損失個人紀念物，也不是家庭的主要住所。他感謝來自朋友與熟人的關心，但他更為其他失去家園的人感到難過，並認為這場災難對他而言只是一場物質性的損失。

▲美國加州洛杉磯太平洋帕利塞茲社區9日遭野火肆虐過後的景象。（圖／達志影像／美聯社）

此次大火徹底摧毀加州洛杉磯高級住宅區「太平洋帕利塞茲」（Pacific Palisades），至少超過5300棟建築慘遭焚毀，至少11人因此喪命，數千人流離失所，被評為洛杉磯史上最具破壞性的火災之一。包括知名女演員寇帝斯（Jamie Lee Curtis）、資深喜劇影星比利克里斯托（Billy Crystal）等名人的住宅都遭到燒毀。

氣象公司估算，火災帶來的經濟損失可能高達1350億至1500億美元。

史坦納的故事成為這場災難中的一道曙光。他的房子因結構設計而倖存的經歷，突顯了建築防災設計的重要性，也為人們在面對自然災害時提供了新的思考方向。