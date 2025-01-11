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洛杉磯野火是人禍？　爆有居民拍下「2男淋汽油點燃」

▲▼ 美國加州洛杉磯太平洋帕利塞德（Pacific Palisades）社區9日遭野火肆虐過後的景象。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 野火肆虐後的太平洋帕利塞德慘況。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國加州洛杉磯仍有4場大型野火肆虐，至少造成11人死亡，逾10萬人被要求撤離。帕利塞德野火（Palisades Fire）侵襲高級住宅區，目前火勢僅8%得到控制，卻傳出有居民拍到2名男子淋汽油點火的畫面，引發是否是人為縱火的揣測。

《每日郵報》獨家披露，7日帕利塞德野火爆發當天，一名洛杉磯高級消防員和隊員率先趕到火場，這時「帕利塞德高地」（Highlands Palisades）社區一名居民找上消防隊，聲稱他拍下一段2名男子淋汽油點火的畫面，但「當時我們太忙了，就叫他把影片交給警察」。

這場野火迅速蔓延近2萬英畝土地，燒毀多名好萊塢明星、電視名人價值數百萬的豪宅。但洛杉磯警方9日回應，目前未接獲任何與帕利塞德野火有關的縱火通報，因此這段影片內容目前仍成謎。

也有部分居民懷疑，起火原因可能與跨年煙火有關。洛杉磯全面禁止施放煙火，部分原因與火災風險有關，1日午夜約0時20分，卻有北皮德拉莫拉達大道（North Piedra Morada Drive）居民報案稱聽見煙火聲，隨後引發野火。消防隊迅速趕到並出動直升機灑水，約凌晨3時撲滅火勢。

但居民向《每日郵報》指出，7日大火爆發的地點和1日起火的位置完全一致，懷疑當時並未完全撲滅，導致火苗悶燒一周後因強勁又乾燥的聖塔安那風（Santa Ana winds）重新燃起。調查人員現正調查所有可能的起火原因，官方目前未證實有人為縱火跡象。

另一方面，伍德蘭山莊（Woodland Hills）9日爆發「肯尼斯野火」（Kenneth Fire），警方宣布逮捕一名疑似縱火的男性，他目前未被指控任何罪名，也不清楚肯尼斯野火與帕利塞德野火是否有關。

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