燒掉半個台北市！加州野火升至11死　最大火場「僅控制8％火勢」

▲美國加州洛杉磯野火已吞噬超過3.4萬英畝的土地。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國洛杉磯野火延燒4天，目前已吞噬超過3.4萬英畝的土地，約等於半個台北市，造成至少11人死亡。官方指出，最大的兩個火場帕利塞德野火、伊頓野火僅分別控制了8％、3％，但隨著焚風漸歇，消防人員有望加速控制火勢。

綜合外媒報導，洛杉磯郡法醫部10日公布11名死者名單，其中5人與帕利塞德野火有關，另外6人與伊頓野火有關。目前這兩場最大的野火已吞噬超過3.4萬英畝的土地，近1萬噸建築被摧毀，但數字還有可能上升。

加州消防局表示，由於強烈焚風的風勢漸歇，火勢已慢慢開始受到控制。截至當地10日晚間，主要野火災情如下：

帕利塞德野火（Palisades Fire）燒毀2萬1317英畝土地，8％得到控制

伊頓野火（Eaton Fire）燒毀1萬3956英畝土地，3%得到控制

赫斯特野火（Hurst Fire）燒毀771英畝土地，70%得到控制

莉迪亞野火（Lidia Fire）燒毀395英畝土地，75%得到控制

肯尼斯野火（Kenneth Fire）燒毀1000英畝土地，35%得到控制

根據國家氣象局（National Weather Service），洛杉磯地區的風勢將在週末減弱，持續風速降至約每小時32公里，與最近高達每小時128公里的陣風相比，是一個喘息的機會，風勢減弱將有助於飛機投放水和阻燃劑來控制火情。