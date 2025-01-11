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民雄分局召開社區治安會議　提升民眾防衛能力

▲▼ 「西安社區舉辦社區治安會議，為治安把關、創造幸福優質新生活」 。（圖／民雄分局提供）

▲▼民雄分局於西安社區舉辦社區治安會議，邀請社區及民眾共同為治安把關 。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣民雄警分局日前於民雄鄉西安社區活動中心召開114年第1季社區治安會議，由分局長吳俊德、民雄派出所所長曾智揚及西安村村長江源發共同主持，嘉義縣議會議員黃啟豪、林淑完、林岱杰、議員陳文忠助理何俊達、議員簡嘉億助理李昭雄等人蒞臨指導，共同為治安把關強化社區之能量，營造優質、幸福、安全無治安顧慮之生活環境。

▲▼ 「西安社區舉辦社區治安會議，為治安把關、創造幸福優質新生活」 。（圖／民雄分局提供）

爰於近年來犯罪型態推陳出新，已嚴重影響人民生活及財產之安全，會中警方除向民眾解說各種犯罪手法外，並加強民眾危機意識之建立，藉以遏止犯罪發生之可能，有效發揮「前端阻卻」及「後端查緝」之效能；另外春節將近交通安全方面警方加強宣導「行車有禮，路口停讓才安全」、「酒後不開車，回家平安歸」、「勿危險駕駛、保持安全車距」等交通安全守則；並宣導民眾若遇家庭暴力案件時，應「停止對話避免激怒」，「轉移對方注意力」、「各自獨處先冷靜」，並立即撥打「110」或「113」婦幼保護專線，若遇有詐騙之虞請撥打「165」反詐騙專線尋求專業協助，把傷害降至最低，讓民眾過一個好年；最後並準備精美禮品，以有獎徵答方式深化警民情誼，促進彼此經驗分享與警政交流。

▲▼ 「西安社區舉辦社區治安會議，為治安把關、創造幸福優質新生活」 。（圖／民雄分局提供）

分局長吳俊德表示，本次治安會議藉由社區居民的熱情參與，共同落實警民合作，建立良好互動關係與友善通報網路，也培養民眾正確的守法、反毒、防詐等觀念，有效提升社區防衛能力及社區營造永續性，讓在場民眾均能肯定警方為社區所做的各項努力，未來警方也將在治安維護、交通安全、為民服務等面向上賡續努力，營造優質警政，讓民眾充分有感，生活無慮有保障。

 
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