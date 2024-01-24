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我是小小警察　學童參觀警所操作槍械體驗拘留室

▲▼ 安親班師生參訪民雄警分局 主人翁新體驗 。（圖／民雄分局提供）

▲▼ 安親班師生參訪民雄警分局，體驗槍械及拘留室 。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「波麗士」打擊犯罪英勇形象，一向是孩童最敬仰的對象，嘉義縣民雄鄉高陽文理補習班師生30餘人，24日至民雄警察分局參訪，小朋友有機會與「波麗士」及警用裝備合影，都非常開心。

▲▼ 安親班師生參訪民雄警分局 主人翁新體驗 。（圖／民雄分局提供）


30餘位國小一、二年級學童第一站進入拘留室參訪，先由偵查隊指派警察叔叔帶領小朋友們進入地下室拘留室參觀，原本以為拘留室內昏暗、冰冷的模樣會讓小朋友們感到害怕，沒想到一問說有沒有人想要進去體驗被關起來的感覺，小朋友們竟都踴躍的參與體驗，刑警叔叔也趁機宣導「歹路母湯走，否則真的會被關起來」，讓小朋友們瞭解人身自由的寶貴，接著由另位police杯杯為小朋友們解說各式警用武器裝備，小朋友對於一切都感到新奇，開心地拿著手槍與步槍並擺出各種帥氣姿勢拍照，即使是躲在防彈盾牌後也細心地體驗。

▲▼ 安親班師生參訪民雄警分局 主人翁新體驗 。（圖／民雄分局提供）

▲▼ 安親班師生參訪民雄警分局，民雄分局也安排了婦幼安全、交通安全、反詐騙及認識毒品宣導課程 。（圖／民雄分局提供）

面對這群國家未來的主人翁，民雄分局也安排了婦幼安全、交通安全、反詐騙及認識毒品宣導課程，讓小朋友們學習實用知識，也建立起正確法治觀念並拉近警民距離以形塑「人民褓姆」的正面形象。

▲▼ 安親班師生參訪民雄警分局 主人翁新體驗 。（圖／民雄分局提供）


民雄分局表示，犯罪預防除了警方全力以赴之外，仍需全民共同努力，目前正值寒假期間，呼籲大家一起來關懷兒童及青少年的生活安全，打造一個快樂學習的成長環境，讓國家未來的主人翁成為預防犯罪的後盾與支持者。

▲▼ 安親班師生參訪民雄警分局 主人翁新體驗 。（圖／民雄分局提供）

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