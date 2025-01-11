酸黃國昌「釘孤支」想選黨主席　她嘆：讓小草變成代罪羔羊

▲政治評論員吳靜怡認為，民眾黨代理主席黃國昌辦「釘孤枝」集會的目的是想選黨主席。（資料照／《豈有此呂》）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨前主席柯文哲因涉弊再遭地院更裁「羈押禁見」，民眾黨因不滿地院裁地結果，除了柯文哲昨日已委由律師團提出抗告，黨中央也在今（11日）舉行向司法不公「釘孤枝」的集會。對此，政治評論員吳靜怡則開酸，此集會根本是為黃國昌順勢選黨主席而辦，讓小草成為代罪羔羊，她接著質疑，若北檢查弊案是政治迫害，民眾黨怎麼不幫同為被告的李文宗喊冤？

吳靜怡提到，民眾黨不應該繼續煽動小草緊握著黑暗，把支持者都變成政治代罪羔羊，從前柯粉到小草重複上演，期望帶來失望的惡性循環，千萬別讓過去的錯誤釀成了希望，那些虛假的夢境應該散去於曙光。

針對民眾黨對抗司法的策略，吳靜怡指出，過去是「白色力量」，現在是「司法迫害」，前者是為了公眾利益打造新的政治環境，後者僅僅是為了柯文哲個人能量續命。

▲民眾黨代理主席黃國昌今日稍早自曝，已準備和司法不公「釘孤枝」。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

吳靜怡不解，柯文哲涉弊，然而同案的李文宗或潛逃未歸的橘子許芷瑜不都是因為柯文哲而成了共犯嗎？李文宗是早就能享受台商退休的老同學，橘子則是名門世家的後代。

吳靜怡進一步指出，若京華城容積案與政治獻金假帳案只是政治鬥爭，那麼民眾黨，怎麼不也為李文宗與橘子喊冤？反而讓這兩人的家庭也無法好好過年。

至於，111釘孤枝討司法正義的集會，吳靜怡認為，是靠著對柯文哲殘存的回憶，在考驗黃國昌這愛情要如何轉移？現在的民眾黨已經因為柯文哲弊案纏身陷入「暫時性痙孿」。

吳靜怡說明，在暫時性痙攣的狀況下，黃國昌必須透過悲慟的節奏帶入感人的演講，讓小草愛情轉移到自己身上，必須有收割小草情感的悲催手段，才能為自己接下來黨主席競選順勢而為。

不過，吳靜怡強調，此舉會不會成功其實尚無法得知，只是最糟糕的敗筆就是國民黨存在遊行之中，那小草情愫的轉移選擇到國民黨身上就好了，何必一定要黃國昌呢？傻了。

最後，吳靜怡開酸，民眾黨要救柯文哲，辦遊行真的不如辦辦法會，柯文哲需要的是「消業障」，這最後一場為柯文哲的動員，對抗告的結果根本毫無幫助可言。