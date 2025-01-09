月薪不到4萬「有辦法結婚嗎？」　過來人曝1關鍵：可以接受的不少

▲月薪4萬元有辦法結婚嗎？（示意圖／取自WUNDERSTOCK）

記者曾筠淇／綜合報導

每個人的擇偶條件不同，若要步入婚姻，要考慮的事情就更多了。近日就有網友想知道，如果男生的月薪是4萬元，真的可以娶到老婆嗎？如果未來有意生小孩，應該難以支撐生活開銷。貼文曝光後，掀起網友討論。

男網友在Dcard上，以「月薪4萬以下真的娶得到老婆嗎」為標題發文，劈頭就問大家，男生月薪4萬元的話，是否能娶到老婆？他曾想過，如果他是女生，可能就不太會嫁給月薪不到4萬的男生，畢竟就算獨自一人，這筆薪水也只能算是勉強過活。

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原PO認為，兩個勉強可以存活的人在一起，應該不太會有前途，況且兩人之後若有生小孩的打算，恐怕就更難以支撐生活所需的開銷了。因此他就想知道，大家覺得男生的薪水至少要多少，才可以娶老婆？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「身邊高薪男女沒結婚的反而多，低薪的倒是大學一畢業沒多久就結婚小孩抱了兩、三個」、「可以娶啊，不能生小孩而已」、「我有親人月薪3萬多，一樣娶得到老婆，他爸媽新北房子有5間，其他區有2、3間， 光收租一個月就超過20萬，家裡有礦，娶老婆不是問題」、「可以，我領3萬多時，老婆就嫁了」。

還有網友則指出，「想走傳統嫁娶婚有難度，但現在可以接受薪水是女高男低的女生不少了，至少我可以，我家上一輩也都可以，但男方都長得好看而且會做家事，總要有點優點對吧」、「應該說如果可以跟薪水更高的男生結婚，為什麼人家要跟你結婚？所以你需要有自己的優勢」。