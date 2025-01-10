快訊／韓國瑜蛇年春聯來了！　「金蛇迎春」發放地點一次看

▲韓國瑜蛇年春聯曝光 。（圖／翻攝韓國瑜臉書）



記者崔至雲／台北報導

農曆春節將至，立法院長韓國瑜春聯今（10日）曝光，韓國瑜今年以「金蛇迎春」作為新年賀詞，韓國瑜說，「金蛇」諧音「精神」，希望大家在迎接象徵充滿希望與轉機的金蛇年時，都能精神奕奕、幸福安康。

韓國瑜臉書寫到，「金蛇來了！限量簽名春聯發放！週末和大家有約，親送歲末祝福！」過去幾個禮拜，一直有很多好朋友關心新的春聯出來了嗎。「祥龍辭舊歲，金蛇迎新春」，為了迎接充滿活力的乙巳蛇年，今年特別以「金蛇迎春」作為新年賀詞，因為蛇不僅有小龍、靈蛇的雅稱，更象徵靈活、轉化還有旺盛的生命力！「金蛇」諧音「精神」，希望大家在迎接象徵充滿希望與轉機的金蛇年時，都能精神奕奕、幸福安康。

韓國瑜說，匯聚全國民意的立法院，今年也循例印製春聯，將這份新年的祝福傳遞給國人，他會偕同副院長江啓臣一起在本週日（1/12）立法院中南部服務中心新春揮毫活動，台北場次下週公布時間，一共兩個場次，親自向大家拜早年，發送各600份大家所期待的蛇年春聯（前600名除了簽名春聯以外還可以拿到只有院長親發限量燙金特別版春聯）歡迎大家前來。

韓國瑜也公布中部現場索取時間及地點(600份限量發完為止)，1/12(日) 11:00 霧峰林家花園林獻堂博物館園區(台中市霧峰區萊園路91號)，北部現場索取時間及地點(600份限量發完為止)。

韓國瑜也說，沒有辦法到現場領取的好朋友也不要失望，由於許多團體及黨部來文立院索取，所以在春節前會寄送到全國各地（各縣市限量約2000份開放民眾索取）幾個定點幫忙，或請洽在地的立法委員，他們都有保留一些數量，讓大家都有機會拿到蛇年春聯，分享過年喜氣。

全國各地發放定點：

台北市中山區長春路5號2F

新北市板橋區中山路一段50巷17號

基隆市義四路10號

宜蘭市女中路二段233號

桃園市桃園區成功路二段149號

新竹縣竹北市縣政二路101號

新竹市北大路168號6樓-1

苗栗市自治路518號

台中市大隆路40號

彰化市中山路二段349號10樓之1

南投市祖祠東路166號

雲林縣斗六市府前街62號

嘉義縣朴子市祥和一路西段2號

嘉義市大業街88號

台南市東區林森路2段192巷25號

高雄市建國一路463號

屏東市公勇路99號2樓

台東市博愛路430號

花蓮市公園路27號

澎湖縣馬公市治平路28-1號

金門縣金城鎮民權路154號

連江縣南竿鄉介壽村63號

台北市中山區八德路2段232號