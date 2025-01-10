狂擦體香劑蓋味！保守人妻身體發臭夫不知　乳房罹癌潰爛慘切除

▲保守人妻左胸有腫塊還潰爛發臭也不願就醫，被家人帶到醫院檢查發現罹癌，最後不得不切除治療。（示意圖／123rf）



記者游瓊華／台中報導

乳癌是台灣女性好發癌症的第一位，但許多女性病患因害羞就醫延誤病情。台中李綜合醫院就接獲一名60多歲的婦人，因個性保守，左側胸部有硬塊甚至發炎潰爛也不願就醫，擦體香劑想要掩蓋氣味，導致自己的枕邊人也不知道。後來住在外地的女兒返家後，帶媽媽去醫院檢查才驚覺罹患乳癌，只能將左乳切除治療。

李綜合醫院外科主任醫師邱昱瑞表示，婦人發現自己胸部有硬塊，而且持續很久，誤以為只是發炎，也沒有告訴任何家人，期間更未到醫院就診，自行買藥膏擦拭，覺得這樣就會好轉，沒想到，病情惡化還有傷口潰爛，還一度擦體香劑想要掩蓋氣味，最後被女兒發現，帶到醫院檢查，才發現是惡性腫瘤，切除進行治療。

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▲邱昱瑞表示，國健署今年起放寬乳癌篩檢年齡，每兩年可免費檢查，呼籲符合資格民眾多加利用。（圖／李綜合醫院提供）



邱昱瑞表示，年輕的患者雖然對於乳癌比較有病識感，但因怕痛，所以常常拖著不願意做乳癌攝影篩檢。他指出，乳房X光攝影檢查，是目前國際上最具科學實證，可有效提早發現的癌篩檢方法之一，可偵測出乳房鈣化點或微小腫瘤，並發現無症狀的0期乳癌，根據資料統計，早期發現的治癒率也達9成以上，每2年接受1次可降低41%的乳癌死亡率。

邱昱瑞提醒，乳癌近年來有年輕化的趨勢，尤其年輕女性如果使用到品質不好的身體乳液或香水，外在環境造成的賀爾蒙，會間接影響身體，恐會誘發癌症發生。國健署為了守護國人健康，今年起放寬乳癌篩檢年齡，上下各增加5歲，擴大至40歲以上未滿75歲婦女族群，每兩年可公費篩檢一次，醫師提醒符合資格的民眾，能多加善用。