走路會喘！台中女掀衣檢查赫見乳房長釋迦大腫瘤　已癌末骨轉移

▲楊聖睿提醒女性，不可輕忽乳房異常的潰瘍傷口，一旦出現腋下的不明腫塊、潰瘍傷口或乳房變形以及乳頭凹陷。（圖／台中醫院提供）



記者游瓊華／台中報導

乳房小傷口也可能變成惡性大腫瘤！台中一名44歲陳女士一年半前發現右側乳房有顆如栗子般小潰瘍傷口，但陳女未就醫還自行拿中草藥偏方狂擦，短短半年潰瘍傷口合併腫塊，快速生長且變形，猶如一顆巨大釋迦，最後確診惡性乳癌末期，還轉移到肺肝骨，幸好經雙標靶藥物治療，目前病況穩定，持續治療追蹤中。

台中醫院一般外科暨乳房外科醫師楊聖睿指出，陳女士是家庭主婦，與老公育有一子一女，因為半年內腫瘤迅速腫大且持續潰瘍滲血，導致衣服一穿上身就被沾濕沾髒、甚至傷口痛到無法走路，家人不斷勸說都堅持不就醫，直到一年前因為喘不過氣被兒子送到醫院急診，才發現乳癌末期轉肺部導致肋膜積水，癌細胞甚至擴散到肝與骨頭害她無法行走，病況相當危急。

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▲楊聖睿強調，目前治療乳癌武器很多，三期以前早期癌症5年存活率可達8成以上，呼籲姊姊妹妹勇於接受治療。（圖／台中醫院提供）



楊聖睿指出，病患切片檢查，證實癌細胞屬於HER2陽性，符合健保雙標靶給付要件，立即安排雙標靶合併化學治療，才治療兩個月就讓如巨大釋迦般的腫瘤結痂，肋膜積水也獲得控制，不但呼吸順暢還可以自行走路，讓她重拾生機；目前仍穩定持續接受治療中。

楊聖睿提醒女性，不可輕忽乳房異常的潰瘍傷口，一旦出現腋下的不明腫塊、潰瘍傷口或乳房變形以及乳頭凹陷，就必須要至乳房外科門診檢查才能及早確認是否是遭到癌細胞侵襲，「目前治療乳癌武器很多，三期以前早期癌症5年存活率可達8成以上」，呼籲姊姊妹妹勇於接受治療。