用臉書徵健檢人員「5小時1800元」　院方回應：是詐騙

▲李綜合醫院。（圖／翻攝自Google地圖）

網搜小組／曾筠淇報導

近期，各大臉書社團如「我愛大甲2」、「苑裡心連心」、「我愛鹿港小鎮」、「我是三峽人」等，出現了「健康體檢、醫護人員」的徵才廣告，稱工作內容包括協助健檢、量測體重和身高等，並註明活動由醫療財團法人舉辦。不過，此訊息高機率是詐騙，李綜合醫療社團法人李綜合醫院提醒，他們不會在臉書社團徵才。

徵才訊息內容如下：

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健康體檢、醫護人員（有經驗佳）（1/23-1/27）

活動方由醫療財團法人接治舉行

工作內容：

需年滿25歲（男女不拘）自行前往現場

基本檢查：血壓測量、體重和身高測量

健康諮詢：由醫生或健康專業人士提供的健康建議

健檢地點在：苗栗縣苑裡鎮和平路

薪酬：一天1800

安排時間：（兩場）

1月18日-1月19日 11:00-4:00

1月25日-1月26日 13:00-18:00

現場需要5-10位工作人員，午餐由醫院統一負責

這些徵才廣告的內容都差不多，均要求應徵者年滿25歲，工作時間5小時，薪資一天1800元，不過，徵才訊息中的健檢地點則不太一樣。其中，在「苑裡心連心」臉書社團中，徵才訊息提到的健檢地點在苑裡鎮和平路上，而該地區僅有李綜合醫療社團法人李綜合醫院一家醫院。

根據《記者爆料網》，事後有網友將臉書頁面截圖起來，私訊給李綜合醫療社團法人李綜合醫院的員工，詢問如何報名健檢工作？至少有5人表達了報名意願。但李綜合醫療社團法人李綜合醫院強調，這可能是詐騙，醫院並無舉辦健檢活動，請民眾不要提供相關資訊，以免受騙。

李綜合醫療社團法人李綜合醫院也提醒，醫院若舉辦健檢，會透過官方網站、粉絲專頁或是衛生局公告，民眾若有意到醫院工作，應透過人力銀行投遞履歷，不要理會不明的徵才廣告。