轟柯建銘自嗨搞大罷免　國民黨：全民將失血6.15億

▲國民黨轟柯建銘自嗨當大罷免家，全民將失血6億 。（圖／國民黨文傳會提供）



記者崔至雲／台北報導

立法院民進黨團總召柯建銘日前宣稱要罷免41席國民黨區域立委，國民黨質疑，柯建銘自嗨要當大罷免家，因為罷免一位立委約花費1500萬元，柯建銘要罷免41席立委，相當於6.15億元。而當罷免淪為柯建銘的政治玩具，全民只會把民進黨當成笑話。

國民黨指出，柯建銘近日頻繁操作大罷免議題，甚至不顧立院的議事進行，彷彿世界偉人站在立院瘋狂講古，不僅浪費全民時間，更挑起不必要的對立，那些廢到笑的仇恨言論，恐怕只欠一個廁所，適合被沖入太平洋。

國民黨表示，對於罷免的相關質疑，柯建銘竟然是回覆「各位不要懷疑，每次院會我們都會提提案改選立法院長，就算被封殺列入紀錄也沒關係。」國民黨嗆，柯建銘這種勇氣對於民進黨可以說冠絕全黨，因為就連民進黨主席賴清德與民進黨秘書長林右昌均害怕大罷免引發的廣大民怨，但柯建銘甚至連賴清德都可以打臉，簡直民進黨的真太陽。

國民黨提到，然而無論柯建銘多麽有勇氣，民調顯示，超過七成民意反對惡意罷免，然而，柯建銘卻視民意如無物，執意推動這場耗費巨大社會成本的鬧劇。

「罷免一位立委約花費1500萬元，柯建銘要罷免41席立委，相當於6.15億元」，國民黨說，這筆巨額支出，足以改善地方建設、提升社會福利，卻被柯建銘拿來當成政治鬥爭的工具，浪費納稅人的血汗錢。當罷免淪為柯建銘的政治玩具，全民只會把民進黨當成笑話。

國民黨批評，柯建銘的「罷免秀」看似振振有詞，實際上卻是分裂社會、製造仇恨的鬧劇。連賴清德恐懼大罷免讓自己支持度持續下跌，而柯建銘繼續勇往直前，恐怕民進黨內部將權力鬥爭置於全民利益之上。

國民黨呼籲，民進黨可以不怕柯建銘讓自己丟臉，但這種不尊重民意、不惜社會成本的行為，只會讓台灣民主蒙羞。