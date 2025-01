月租52萬天價！拜登次子豪宅燒光「只剩2根煙囪」　悽慘畫面曝光

▲洛杉磯野火持續延燒,已經波及逾9000棟建築。圖為馬里布(Malibu)災後慘狀。(圖/達志影像/美聯社,下同。)



記者吳美依/綜合報導

美國洛杉磯野火持續延燒,目前已波及逾9000棟建築,奪走至少10條人命,仍有多場火勢未獲控制。其中,總統拜登次子韓特(Hunter Biden)位於馬里布(Malibu)的豪宅也付之一炬,甚至被燒到只剩下2根煙囪。

《每日郵報》報導,這棟田園別墅有著大片落地窗與浪漫白牆,不但有3間臥室、3間衛浴、1間廚房,還有能夠俯瞰太平洋美景的私密陽台,房價估計約400萬美元(約新台幣1.3億),如今卻淪為一堆燒焦的碎磚破瓦,只剩下2根煙囪聳立在原地。

Photos show Hunter Biden's Malibu home burned to the ground by LA fire https://t.co/rbDzK4BQqL pic.twitter.com/h9kCDexWtn