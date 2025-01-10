月租52萬天價！拜登次子豪宅燒光「只剩2根煙囪」　悽慘畫面曝光

▲洛杉磯野火持續延燒，已經波及逾9000棟建築。圖為馬里布（Malibu）災後慘狀。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國洛杉磯野火持續延燒，目前已波及逾9000棟建築，奪走至少10條人命，仍有多場火勢未獲控制。其中，總統拜登次子韓特（Hunter Biden）位於馬里布（Malibu）的豪宅也付之一炬，甚至被燒到只剩下2根煙囪。

《每日郵報》報導，這棟田園別墅有著大片落地窗與浪漫白牆，不但有3間臥室、3間衛浴、1間廚房，還有能夠俯瞰太平洋美景的私密陽台，房價估計約400萬美元（約新台幣1.3億），如今卻淪為一堆燒焦的碎磚破瓦，只剩下2根煙囪聳立在原地。

Photos show Hunter Biden's Malibu home burned to the ground by LA fire https://t.co/rbDzK4BQqL pic.twitter.com/h9kCDexWtn — Daily Mail Online (@MailOnline) January 9, 2025

據悉，54歲的韓特與妻子梅莉莎（Melissa Cohen），以月租金1.58萬美元（約52萬元台幣）承租這棟別墅，他平時會在這裡作畫，未料租屋處卻在這次規模最大帕利塞德野火（Palisades Fire）之中被毀。

除此之外，隔壁房子也被韓特特勤局隨扈，以月租金1.6萬美元（約新台幣52.7萬元）天價承租下來，但同樣未能逃過這次野火。據悉，其租金是由美國納稅人的血汗錢出資。