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蘋果推「平價版」 iPhone　鄭州富士康急招工最高月薪3.9萬台幣

▲▼蘋果推出iPhone 16系列新機。（圖／路透）

▲蘋果推出iPhone 16系列新機之後，市場盛傳再推出「平價版」iPhone 16E（非圖示）。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

大陸產業鏈最新消息，蘋果即將推出的春季「平價版」iPhone新機iPhone 16E，預計將於2025年1月中旬開始量產。目前iPhone代工生產廠商富士康正在開展招工。搜尋大陸職聘網，鄭州富士康打出招「普工」需求，日薪300元人民幣，月薪6千到9千，換算月薪台幣最多3.9萬。

陸媒《快科技》等財經報導指出，根據大陸產業鏈人士透露，目前iPhone的主要代工生產廠商富士康正在積極開展招工活動，以備戰新機型iPhone 16E的量產做準備。

▲▼ 富士康招工 。（圖／翻攝 獵聘）

▲鄭州富士康招工訊息。（圖／路透）

搜尋大陸招聘網站，鄭州富士康大約一周前釋出招工訊息，「普工」薪水：鄭州港區富士康招聘普工，日薪為300元，月薪約為6千到9千（單位：人民幣，同下），鄭州富士康直招普工，時薪為25-30元/時，月薪約為7千到8k千；八大街富士康招聘普工，時薪為5千到8千，按照上述月薪換算成台幣大約2.2萬到3.9萬，每一則招聘廣告顯示應徵人數約1萬人。

陸媒報導指出，蘋果供應鏈公司的相關人士也表示，該公司已經向蘋果春季新款iPhone提供所需的零部件，預計這款機型將是售價相對親民的iPhone產品。

分析人士指出，蘋果2024年秋季發佈的iPhone 16基礎機型市場需求低於預期，導致iPhone 16系列整體銷量承壓。因此，新款iPhone 16E的推出有望在一定程度上抵消iPhone 16銷量疲弱所帶來的影響。

據悉，蘋果即將推出的這款春季新品被命名為iPhone 16E，作為16系列中最便宜的版本，其外觀設計和配置都備受關注。曝光的渲染圖顯示，iPhone 16E正面配備了一塊6.1英吋的OLED劉海屏，支持Face ID功能，但並不支持靈動島設計。

在機身設計方面，iPhone 16E採用金屬直角邊框，取消傳統的靜音撥片按鍵，用操作按鈕取代，與iPhone 15 Pro系列保持一致，用戶可以通過長按按鈕來切換靜音/響鈴模式，並且還可以自定義其他功能。

背部設計方面，iPhone 16E僅配備了「一顆」攝像頭，整體工業設計風格與iPhone 14相近。此外，該機型內置了蘋果自研的5G基帶芯片。

在售價方面，據傳iPhone 16E的定價為499美元，約合3655元（換算台幣1.6萬台幣）。而國行版售價預計將在4000到5000元之間，將是16系列中最便宜的一個版本。

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