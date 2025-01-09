　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

手機王2024年度報告「三星拿6獎奪冠」　AI應用、高階拍照大突破

記者蘇晟彥／綜合報導

手機資訊網站《SOGI 手機王》舉辦「SOGI 2024 年度調查」，邀請網友共同票選，針對 2023 年 11 月起至 2024 年 10 月間在台灣上市的手機進行投票，並以「最佳創新品牌」等11個獎項進行票想，最終三星因為多款手機上市擄獲消費者芳心，一舉拿下６個獎項，而蘋果iPhone 16則在「最佳抓拍手機」與「最佳 Vlog 手機」表現優異。

▼三星多款手機策略，針對不同族群需求設計拿下多項獎項。（圖／手機王提供）

▲▼ 。（圖／手機王提供）

此次年度調查活動中，三星無疑成為最大贏家，除了榮膺「最佳創新品牌」殊榮外，其旗艦機型 Galaxy S23 Ultra 榮獲「最佳長銷旗艦手機」，Galaxy Z Fold6 奪得「最吸睛設計手機」，而 Galaxy S24 系列贏得「最佳 AI 應用手機」，Galaxy S24 Ultra 更在「最佳演唱會神機」及「最佳夜拍手機」等項目中奪冠。Apple iPhone 16 Pro Max 亦表現出色，榮獲「最佳抓拍手機」與「最佳 Vlog 手機」兩項大獎。除此之外，ROG Phone 8 Pro 奪得「最佳原神遊戲手機」，vivo X100 Pro 摘下「最佳人像拍照手機」，而 Xiaomi 14T Pro 拿下「最佳 CP 值手機」的獎項。

《SOGI手機王》總編輯張利安表示，2024 年台灣手機市場競爭激烈，各大品牌持續創新，贏得消費者認可。三星在摺疊手機、AI 應用與高階拍照技術上取得突破，成為最大贏家；Apple 以強大的抓拍和 Vlog 表現贏得創作者青睞，華碩、vivo 和小米則在特定領域中脫穎而出。展望 2025 年，手機市場將繼續聚焦於 AI 應用、影像技術和摺疊螢幕的發展，品牌將強化智慧體驗與可持續性，競爭將愈加激烈，技術創新也將成為吸引消費者的關鍵。

「SOGI 2024 年度調查」得獎名單如下：
在「最佳創新品牌」方面，三星展現其在手機市場的領導地位，獲得「最佳創新品牌」殊榮。三星脫穎而出歸因於其不斷推陳出新的產品設計和技術突破，尤其是在摺疊手機和 AI 人工智慧應用的發展上，始終引領市場潮流。其創新的 Galaxy S 旗艦系列和 Galaxy Z 摺疊系列，以及 Galaxy AI 應用，充分體現了品牌對未來科技的前瞻性與實踐力。

「最佳長銷旗艦手機」由 SAMSUNG Galaxy S23 Ultra 榮獲。自推出以來，這款手機便獲得廣泛好評，其卓越的性能、頂尖的相機技術與穩定的用戶體驗，使其成為市場中的長青樹。儘管是 2023 年初推出的產品，已屬於上一年的旗艦手機，但其市場詢問度依然居高不下，並且在旗艦市場的持續銷售表現，顯示其對高階用戶的強大吸引力及市場的高度接受度。

在遊戲手機領域，由 ROG Phone 8 Pro 以壓倒性票數贏得「最佳原神遊戲手機」殊榮。這款專為遊戲玩家設計的手機，擁有強大的硬體效能與出色的散熱系統，深受玩家喜愛。隨著多款遊戲手機逐漸退出台灣市場，ROG Phone 系列依然能夠持續穩定發展，理所當然地成為眾多玩家心中最佳遊戲手機的代表。

「最吸睛設計手機」的得主為 SAMSUNG Galaxy Z Fold6。其創新的摺疊設計將手機的便攜性與多功能性完美結合，吸引科技愛好者，並成為時尚與實用兼具的代表作。Galaxy Z Fold6 除了進一步減輕重量並使整體厚度變薄，便於攜帶外，還強化機身的耐用度，同時提供豐富的多工處理與大螢幕體驗，使其成為市場中最受矚目的產品之一。

▲▼ 。（圖／手機王提供）

在 AI 應用方面，SAMSUNG Galaxy S24 系列脫穎而出，榮獲「最佳 AI 應用手機」。該系列以 Galaxy AI 為三星樹立「AI 手機」的形象，率先推出「搜尋圈」、「通話即時翻譯」、「寫作助理」、「智慧相片編輯建議」，以及「生成式照片編輯」等創新 AI 功能，為用戶提供更智慧化的使用體驗。這些功能不僅有效提升了日常效率，也展示了三星在人工智慧領域的深厚技術實力。

「最佳人像拍照手機」獎項由 vivo X100 Pro 脫穎而出，該機以 22.9% 的票數略微領先於 SAMSUNG Galaxy S24 Ultra 的 21.4%，成為本次調查中競爭最激烈的獎項之一。X100 Pro 在人像攝影方面表現卓越，不僅首度搭載蔡司 APO 超級長焦鏡頭和全新蔡司浮動鏡組，還擁有「蔡司全焦段人像大師」功能，深受攝影愛好者的高度讚譽。

在「最佳演唱會神機」的評比中，SAMSUNG Galaxy S24 Ultra 以 44.8% 的壓倒性優勢奪得桂冠。這款手機不僅展現出色的錄音和高畫質拍攝能力，也能看出三星自 Galaxy S20 Ultra 開始堅持使用至今的長焦鏡頭設計，的確讓三星在長焦拍照手機領域中奠定良好基礎與口碑，使其成為網友們口耳相傳的演唱會神機。

「最佳夜拍手機」的競爭更加白熱化，SAMSUNG Galaxy S24 Ultra 以 21.6% 的票數險勝 vivo X100 Pro 的 21.5%，成為此次調查中票數差距最接近的一項。Galaxy S24 Ultra 憑藉其卓越的低光拍攝性能與夜景模式，成功吸引眾多用戶。然而，X100 Pro 的夜拍表現同樣優異，幾乎快追平票數，顯示出兩款產品在此領域的強大實力。

Apple iPhone 16 Pro Max 則奪得「最佳抓拍手機」與「最佳 Vlog 手機」兩項大獎。其快速的對焦能力與卓越的穩定性能使其在抓拍和錄製 Vlog 時表現出色，尤其在「最佳 Vlog 手機」的評選中以 40.5% 壓倒性票數獲勝，展現了其無與倫比的用戶滿意度。

最後，「最佳 CP 值手機」由 Xiaomi 14T Pro 榮獲。這款手機以其卓越的高性能與合理的定價，贏得了廣大消費者的青睞。無論是在性能、拍照、續航，還是 AI 應用等多方面的表現，都呈現出極為均衡的優勢。此外，搭載徠卡 Summilux 光學鏡頭，讓其在影像表現上更具競爭力，因此成為許多追求高性價比的用戶首選。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
她「生活正常+沒壞習慣」卻罹癌！　科學家揭元凶
獨／台中5寶爸承諾結紮　毀約再生1孩！
日本流感大爆發！　增31萬例創新高
撤離洛杉磯！　整條路塞爆畫面曝光
洛杉磯野火5死！　網紅闖入「火場前自拍」被罵爆
路過恐中鏢！染麻疹「症狀變化曝光」　醫：擴散臉和全身
又一起！　25歲陸鮮肉模特兒泰緬失聯

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

手機王2024年度報告「三星拿6獎奪冠」　AI應用、高階拍照大突破

新一代抓猴神器！「這APP」會自動定位報備...網嚇：現代電子腳鐐

華碩CES2025全品項公開　全力推動AI新品、率先出Copilot+ PC系列

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

優格姐姐生完二胎「胖到63kg」　立志「穿回第一套姐姐服」

【泰格與雪兒】3M葉配

這些字其實不一樣！　國文老師講解濕、溼差別

【泰格與雪兒】真是個笑話下集

馬路上驚見牛隻逛大街 警牽離車道告誡飼主帶回 #台南 #安南

胡椒粉加太多出事了！ 黑衣人持棍痛毆 #豆乳雞老闆 #台南

遭通緝18年大毒梟 #黃正成 遭押解抵台！正面曝光...曾名列十大惡人榜

【走路要看路】陸女邊走邊低頭滑手機　遭氂牛原地撞飛

#馬來西亞 理髮師耐心和自閉兒互動 媽感動：找了8年終於能好好剪

手機王2024年度報告「三星拿6獎奪冠」　AI應用、高階拍照大突破

新一代抓猴神器！「這APP」會自動定位報備...網嚇：現代電子腳鐐

華碩CES2025全品項公開　全力推動AI新品、率先出Copilot+ PC系列

先探／別當韭菜　元月行情EPS才是硬道理

大學學測18日起連3天登場　竹市祝福考生金榜題名

小甜甜移居大陸「高樓層新家」曝光！　滿意1設施：期待安頓完

獨／台中警「集體開假單」案再往上延燒　3線1警官被傳喚

富邦金2024年賺逾1個股本暫居冠　全年豪賺1511.6億創新高

遭酸是老女人…金曲歌后「氣到狂瘦20公斤」　還被嫌太胖不能發片！

竹科工程師「初戀愛上人妻」　她談1條件就離婚！網傻：腦壞了嗎

獨／台中清苦5寶爸承諾結紮　毀約與妻再生1孩晉升「6寶爸」

悍將戰力補強未完！持續物色好手　教練團異動大致底定

日本流感大爆發！「1周新增31萬例」創新高　43地區達流感警報

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

3C家電熱門新聞

新一代抓猴神器出現！「這APP」會自動定位報備

蘋果今年將推「5款iPhone」！　最便宜、史上最薄機型都上架

手機王2024年度報告三星拿6獎

3步驟出國行程秒排好！

iOS18.2.1緊急上線修復重要錯誤

蛇年特別款AirPods 4 開賣

華碩CES2025全品項公開

「Word入門10招」不藏私　動滑鼠就超威風

MSI CES2025筆電陣容全公開

ROG CES2025全產品公開

LINE必備「9種功能」一次看

Galaxy Unpacked 2025時間確定

FB上互搜就變...「建議好友」？

政府補助3千　全國電子加碼送

更多熱門

相關新聞

台積電美國廠增量吃超微、蘋果大單　輝達排隊中

台積電美國廠增量吃超微、蘋果大單　輝達排隊中

半導體科技觀察者、《彭博》前專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）指出，台積電位於亞利桑那州的Fab 21工廠正逐步提高產量，最近開始生產個人PC應面的超微（AMD） Ryzen 9000系列處理器，以及用於智慧手錶的蘋果S9系統級封裝（SiP）的部分組件。輝達（NVIDIA）正為P1A階段的晶圓排隊中。

2025 CES三星AI電視功能躍進

2025 CES三星AI電視功能躍進

iOS18.2.1緊急上線修復重要錯誤

iOS18.2.1緊急上線修復重要錯誤

Galaxy Unpacked 2025時間確定

Galaxy Unpacked 2025時間確定

蘋果今年將推「5款iPhone」！　最便宜、史上最薄機型都上架

蘋果今年將推「5款iPhone」！　最便宜、史上最薄機型都上架

關鍵字：

三星蘋果

讀者迴響

熱門新聞

《玩很大》2025首錄「4來賓含金量太高」

接受器捐後罹癌！　醫證實：來自捐贈者

打過麻疹疫苗「1APP就可查」！大票一查驚呆

沒遊客！墾丁3飯店驚傳熄燈

「1款飲料」喝出一堆病！癌王機率增22%　每周飲用上限曝

CBA球員把女友裝行李箱！拖回宿舍做作業

不只邱軍！　洪其德染毒無照酒駕「撞死洗碗工」毀星路

麻疹一開始像感冒　醫曝3常見症狀

小S遭鮮肉「襲胸摳私密部位」

即／大漢橋17車連撞　水泥加壓車疑煞車失控

饗饗爆食物中毒　雙月抱不平：未來可能沒人願意賣晚餐

路上多出白框框！彰化道路限縮惹議　民眾怒了

刺青女優「全裸攝影會」　奧客過分要求決定引退

北韓2脫北人妻遭「當庭處決」下場慘！

獨／邱軍撞死運將重大進展　女友指證他有喝酒

更多

最夯影音

更多

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

優格姐姐生完二胎「胖到63kg」　立志「穿回第一套姐姐服」

【泰格與雪兒】3M葉配

這些字其實不一樣！　國文老師講解濕、溼差別

【泰格與雪兒】真是個笑話下集

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面