手機王2024年度報告「三星拿6獎奪冠」　AI應用、高階拍照大突破

記者蘇晟彥／綜合報導

手機資訊網站《SOGI 手機王》舉辦「SOGI 2024 年度調查」，邀請網友共同票選，針對 2023 年 11 月起至 2024 年 10 月間在台灣上市的手機進行投票，並以「最佳創新品牌」等11個獎項進行票想，最終三星因為多款手機上市擄獲消費者芳心，一舉拿下６個獎項，而蘋果iPhone 16則在「最佳抓拍手機」與「最佳 Vlog 手機」表現優異。

▼三星多款手機策略，針對不同族群需求設計拿下多項獎項。（圖／手機王提供）



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此次年度調查活動中，三星無疑成為最大贏家，除了榮膺「最佳創新品牌」殊榮外，其旗艦機型 Galaxy S23 Ultra 榮獲「最佳長銷旗艦手機」，Galaxy Z Fold6 奪得「最吸睛設計手機」，而 Galaxy S24 系列贏得「最佳 AI 應用手機」，Galaxy S24 Ultra 更在「最佳演唱會神機」及「最佳夜拍手機」等項目中奪冠。Apple iPhone 16 Pro Max 亦表現出色，榮獲「最佳抓拍手機」與「最佳 Vlog 手機」兩項大獎。除此之外，ROG Phone 8 Pro 奪得「最佳原神遊戲手機」，vivo X100 Pro 摘下「最佳人像拍照手機」，而 Xiaomi 14T Pro 拿下「最佳 CP 值手機」的獎項。



《SOGI手機王》總編輯張利安表示，2024 年台灣手機市場競爭激烈，各大品牌持續創新，贏得消費者認可。三星在摺疊手機、AI 應用與高階拍照技術上取得突破，成為最大贏家；Apple 以強大的抓拍和 Vlog 表現贏得創作者青睞，華碩、vivo 和小米則在特定領域中脫穎而出。展望 2025 年，手機市場將繼續聚焦於 AI 應用、影像技術和摺疊螢幕的發展，品牌將強化智慧體驗與可持續性，競爭將愈加激烈，技術創新也將成為吸引消費者的關鍵。

「SOGI 2024 年度調查」得獎名單如下：

在「最佳創新品牌」方面，三星展現其在手機市場的領導地位，獲得「最佳創新品牌」殊榮。三星脫穎而出歸因於其不斷推陳出新的產品設計和技術突破，尤其是在摺疊手機和 AI 人工智慧應用的發展上，始終引領市場潮流。其創新的 Galaxy S 旗艦系列和 Galaxy Z 摺疊系列，以及 Galaxy AI 應用，充分體現了品牌對未來科技的前瞻性與實踐力。

「最佳長銷旗艦手機」由 SAMSUNG Galaxy S23 Ultra 榮獲。自推出以來，這款手機便獲得廣泛好評，其卓越的性能、頂尖的相機技術與穩定的用戶體驗，使其成為市場中的長青樹。儘管是 2023 年初推出的產品，已屬於上一年的旗艦手機，但其市場詢問度依然居高不下，並且在旗艦市場的持續銷售表現，顯示其對高階用戶的強大吸引力及市場的高度接受度。

在遊戲手機領域，由 ROG Phone 8 Pro 以壓倒性票數贏得「最佳原神遊戲手機」殊榮。這款專為遊戲玩家設計的手機，擁有強大的硬體效能與出色的散熱系統，深受玩家喜愛。隨著多款遊戲手機逐漸退出台灣市場，ROG Phone 系列依然能夠持續穩定發展，理所當然地成為眾多玩家心中最佳遊戲手機的代表。

「最吸睛設計手機」的得主為 SAMSUNG Galaxy Z Fold6。其創新的摺疊設計將手機的便攜性與多功能性完美結合，吸引科技愛好者，並成為時尚與實用兼具的代表作。Galaxy Z Fold6 除了進一步減輕重量並使整體厚度變薄，便於攜帶外，還強化機身的耐用度，同時提供豐富的多工處理與大螢幕體驗，使其成為市場中最受矚目的產品之一。

在 AI 應用方面，SAMSUNG Galaxy S24 系列脫穎而出，榮獲「最佳 AI 應用手機」。該系列以 Galaxy AI 為三星樹立「AI 手機」的形象，率先推出「搜尋圈」、「通話即時翻譯」、「寫作助理」、「智慧相片編輯建議」，以及「生成式照片編輯」等創新 AI 功能，為用戶提供更智慧化的使用體驗。這些功能不僅有效提升了日常效率，也展示了三星在人工智慧領域的深厚技術實力。

「最佳人像拍照手機」獎項由 vivo X100 Pro 脫穎而出，該機以 22.9% 的票數略微領先於 SAMSUNG Galaxy S24 Ultra 的 21.4%，成為本次調查中競爭最激烈的獎項之一。X100 Pro 在人像攝影方面表現卓越，不僅首度搭載蔡司 APO 超級長焦鏡頭和全新蔡司浮動鏡組，還擁有「蔡司全焦段人像大師」功能，深受攝影愛好者的高度讚譽。

在「最佳演唱會神機」的評比中，SAMSUNG Galaxy S24 Ultra 以 44.8% 的壓倒性優勢奪得桂冠。這款手機不僅展現出色的錄音和高畫質拍攝能力，也能看出三星自 Galaxy S20 Ultra 開始堅持使用至今的長焦鏡頭設計，的確讓三星在長焦拍照手機領域中奠定良好基礎與口碑，使其成為網友們口耳相傳的演唱會神機。

「最佳夜拍手機」的競爭更加白熱化，SAMSUNG Galaxy S24 Ultra 以 21.6% 的票數險勝 vivo X100 Pro 的 21.5%，成為此次調查中票數差距最接近的一項。Galaxy S24 Ultra 憑藉其卓越的低光拍攝性能與夜景模式，成功吸引眾多用戶。然而，X100 Pro 的夜拍表現同樣優異，幾乎快追平票數，顯示出兩款產品在此領域的強大實力。

Apple iPhone 16 Pro Max 則奪得「最佳抓拍手機」與「最佳 Vlog 手機」兩項大獎。其快速的對焦能力與卓越的穩定性能使其在抓拍和錄製 Vlog 時表現出色，尤其在「最佳 Vlog 手機」的評選中以 40.5% 壓倒性票數獲勝，展現了其無與倫比的用戶滿意度。

最後，「最佳 CP 值手機」由 Xiaomi 14T Pro 榮獲。這款手機以其卓越的高性能與合理的定價，贏得了廣大消費者的青睞。無論是在性能、拍照、續航，還是 AI 應用等多方面的表現，都呈現出極為均衡的優勢。此外，搭載徠卡 Summilux 光學鏡頭，讓其在影像表現上更具競爭力，因此成為許多追求高性價比的用戶首選。