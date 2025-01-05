　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果今年將推「5款iPhone」！　最便宜、史上最薄機型都上架

▲ iPhone 16 Pro。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲ iPhone 16 Pro。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者張靖榕／綜合報導

蘋果今年應將推出多達5款的iPhone，包括預計上半年登場的iPhone SE 4（或改名iPhone 16E），以及下半年備受期待的iPhone 17系列。從入門款到高端機型，各系列的升級和新命名方式讓果粉們充滿期待。

蘋果預計在今年3至4月的春季發表會推出新款平價iPhone，但最新傳聞指出，這款機型可能不再採用iPhone SE 4的命名，而改名為iPhone 16E（或iPhone 16e），以更貼近主流iPhone系列的定位。

雖然目前尚未正式公布，但根據市場消息，這款入門機型的售價可能從499美元起（約新台幣16,430元），比目前的iPhone SE 3略有上調，主要因為規格將迎來大幅升級。傳聞規格包括：
• 螢幕：6.1吋，與iPhone 16相同，但保留劉海設計，支援Face ID，更新率維持60Hz。
• 處理器與記憶體：搭載A18晶片與8GB記憶體，支援蘋果最新的Apple Intelligence技術。
• 通訊技術：首度採用蘋果自研的5G數據機晶片。
• 相機：維持單顆主鏡頭，畫素4800萬，以及升級至1200萬畫素的前鏡頭。

今年9月，蘋果將推出4款iPhone 17系列機型，但根據韓媒「Sisa Journa」最新消息，這一系列可能進行重大產品線調整，取消Plus版本，新增「iPhone 17 Air（或iPhone 17 Slim）」。

iPhone 17 Air 的一大特色是其目標厚度僅6.25mm，比歷史最薄的iPhone 6（6.9mm）還要薄，有望成為「蘋果史上最薄iPhone」。這款機型可能定位為中高端產品，售價與現有的iPhone 16 Plus相仿，約32,900元起。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
冷到沒完沒了！　「非常濕冷」時間曝
周杰倫才唱完大巨蛋竟「怕開演唱會」　五月天阿信曝壓力內幕
柯文哲拜完被收押「城隍廟湧5星好評」！他曝阿北僅求1事
謝忻宣布新身分　清空IG未來動向曝
今轉雨！　明「強冷空氣」急凍7天

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

蘋果今年將推「5款iPhone」！　最便宜、史上最薄機型都上架

3步驟出國行程秒排好！Google Gemini 串聯旗下產品一鍵輕鬆規劃

果粉快去搶！蛇年特別款AirPods 4 開賣　限定小禮「只送不賣」

蕭煌奇「有我忙(盲)嗎」　地獄哏把Sandy嚇壞

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

【女生冬天在外上廁所超忙】圍巾長大衣加寬褲絕不落地超艱難

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

#柯建銘 預告大罷免潮來了！嗆雙罷：國民黨41區域立委全罷掉

長髮妹走斑馬線險被車撞　驚險閃退氣到上前理論

九頭身警花變「粉紅衛兵」　搶劫落網驚見傲人身材！

#朱立倫 聲援民眾黨1/11上街！ #柯建銘 ：藍白會變光棍黨

柯建銘預告大罷免潮來了　嗆雙罷：41區藍委全罷掉

宋仲基狂讚老婆「真的很可愛」　工作遲到遭她教訓：你算什麼？

蘋果今年將推「5款iPhone」！　最便宜、史上最薄機型都上架

3步驟出國行程秒排好！Google Gemini 串聯旗下產品一鍵輕鬆規劃

果粉快去搶！蛇年特別款AirPods 4 開賣　限定小禮「只送不賣」

蘋果今年將推「5款iPhone」！　最便宜、史上最薄機型都上架

日本青森縣積雪成災　時隔12年成立豪雪對策本部

今「小寒」4禁忌做1事恐衰　3生肖最旺

巨大冬季風暴來勢洶洶　美國東部將急凍

敘利亞當局：大馬士革機場1／7起恢復國際航班

冷到沒完沒了！　「非常濕冷」時間曝

才唱完大巨蛋...周杰倫竟認「怕開演唱會」　五月天阿信曝壓力內幕

首任氣象署長1／15要退休了　去年任內「颱風警報發布必登陸」

《魷魚遊戲2》朴圭瑛氣場超強！少女感修長身型秘訣公開　是芭蕾愛好者

2025全球最強護照出爐！　台灣「免簽100國」排名曝光

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

3C家電熱門新聞

3步驟出國行程秒排好！

蛇年特別款AirPods 4 開賣

Siri偷聽挨告　蘋果付30.9億和解

AirPods Pro推出牛年限量款

AI「被騙」了！一名玩家成功說服AI轉移150萬元給他

鑑識探員：安卓手機已比iPhone更難破解

FB上互搜就變...「建議好友」？

AI代理生成廣告企劃1人抵7人　50分鐘完成獲奧美、凱絡青睞

「Word入門10招」不藏私　動滑鼠就超威風

兩支手機可以登入同個LINE帳號嗎？　神人網友來解答　

老牌AC插頭行動電源也爆炸

LINE必備「9種功能」一次看

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

直擊／realme GT 7 Pro國際版發表

更多熱門

相關新聞

稱「庇護島成駕駛危險區」挨轟　消基會喊冤：是希望加強標示

稱「庇護島成駕駛危險區」挨轟　消基會喊冤：是希望加強標示

13個人本交通倡議團體和網紅今（4日）發表聯合聲明，批評消基會日前發布「行人庇護島未有效保障行人安全，反成駕駛新危險區域」內容，憂心道安大幅退讓。消基會董事長鄧惟中表示，這是誤解，消基會並不認為設立行人庇護島是錯誤，而是希望政府在推動政策有配套措施，規劃應更細膩，包括加強安全標示。

男搭公車掉手機　桃園警載他到車站尋獲

男搭公車掉手機　桃園警載他到車站尋獲

獨／教育部擬規範「學生帶手機到校統一保管」　預計2月修正原則

獨／教育部擬規範「學生帶手機到校統一保管」　預計2月修正原則

獨／學生瘋買「假手機」應付學校保管檢查　老師嘆：很難發現

獨／學生瘋買「假手機」應付學校保管檢查　老師嘆：很難發現

犯罪矯正協會送蜜蘋果感謝矯正人員

犯罪矯正協會送蜜蘋果感謝矯正人員

關鍵字：

iPhone蘋果手機

讀者迴響

熱門新聞

狂嗑鮮蚵！20多歲男「一晚噴射30次」站不起來

苗博雅嘲諷黃國昌憔悴　網洗版要求道歉

謝忻清空IG宣布新身分！　「與網紅前輩成為一家人」

苗博雅道歉了！對至親仙逝「感同身受」

生於光緒年間！福建123歲人瑞元旦過世

得肺腺癌還負債百萬房租劉謙淒涼近況曝

震撼彈！樂天總隊長籃籃不應援了 主持太忙含淚引退

台灣最便宜的「7人座TOYOTA MPV」買不到了

嘲諷黃國昌憔悴「服喪嗎」　律師道歉了

今彩539頭獎4注中獎　獎落雙北、高雄

中華電信海底電纜被拖斷　抓到肇事貨輪

明天變天「北東溼答答」　下波冷氣團急凍更久

她遭俄兵15人輪流性侵　痛訴殘暴虐行

桃園機場禁用「1款行李箱」　勸不聽報警處理

徐巧芯控透過隨扈投資中國　柯建銘還原時序打臉：必提告，法院見

更多

最夯影音

更多

蕭煌奇「有我忙(盲)嗎」　地獄哏把Sandy嚇壞

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

【女生冬天在外上廁所超忙】圍巾長大衣加寬褲絕不落地超艱難

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

#柯建銘 預告大罷免潮來了！嗆雙罷：國民黨41區域立委全罷掉

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面