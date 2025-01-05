蘋果今年將推「5款iPhone」！　最便宜、史上最薄機型都上架

▲ iPhone 16 Pro。（圖／記者蘇晟彥攝）



記者張靖榕／綜合報導

蘋果今年應將推出多達5款的iPhone，包括預計上半年登場的iPhone SE 4（或改名iPhone 16E），以及下半年備受期待的iPhone 17系列。從入門款到高端機型，各系列的升級和新命名方式讓果粉們充滿期待。

蘋果預計在今年3至4月的春季發表會推出新款平價iPhone，但最新傳聞指出，這款機型可能不再採用iPhone SE 4的命名，而改名為iPhone 16E（或iPhone 16e），以更貼近主流iPhone系列的定位。

雖然目前尚未正式公布，但根據市場消息，這款入門機型的售價可能從499美元起（約新台幣16,430元），比目前的iPhone SE 3略有上調，主要因為規格將迎來大幅升級。傳聞規格包括：

• 螢幕：6.1吋，與iPhone 16相同，但保留劉海設計，支援Face ID，更新率維持60Hz。

• 處理器與記憶體：搭載A18晶片與8GB記憶體，支援蘋果最新的Apple Intelligence技術。

• 通訊技術：首度採用蘋果自研的5G數據機晶片。

• 相機：維持單顆主鏡頭，畫素4800萬，以及升級至1200萬畫素的前鏡頭。

今年9月，蘋果將推出4款iPhone 17系列機型，但根據韓媒「Sisa Journa」最新消息，這一系列可能進行重大產品線調整，取消Plus版本，新增「iPhone 17 Air（或iPhone 17 Slim）」。

iPhone 17 Air 的一大特色是其目標厚度僅6.25mm，比歷史最薄的iPhone 6（6.9mm）還要薄，有望成為「蘋果史上最薄iPhone」。這款機型可能定位為中高端產品，售價與現有的iPhone 16 Plus相仿，約32,900元起。